Lamet, sobre la entrevista de Sánchez: "En público le cuesta no culpar a todo el mundo y ser contundente con Marruecos

El periodista cuestiona la falta de autocrítica del Gobierno ante la crisis de Ceuta y reclama a Sánchez mayor contundencia con Marruecos y una mejor respuesta de los servicios de inteligencia.

Juanma Lamet ha reaccionado en Al Rojo Vivo a la entrevista de Pedro Sánchez, en la que el presidente del Gobierno ha admitido que España debe mejorar su respuesta ante los ataques híbridos que pueda recibir Ceuta y ha reclamado unos servicios de inteligencia "más sofisticados".

El periodista de 'El Mundo' ha destacado que las palabras de Sánchez implican una crítica a los servicios de inteligencia, a los que el Ejecutivo reprocha no haber alertado a tiempo pese a disponer de información desde el 27 de julio.

"Es que la crítica que le está haciendo el Gobierno a los servicios de inteligencia, y no es una crítica menor, es la de no haberles avisado a tiempo teniendo información como tenían desde el 27 de julio, de habérsela hecho llegar en la mañana del 30, cuando ya era difícil o bastante difícil frenar la avalancha", ha señalado.

Lamet considera, además, que las declaraciones de Sánchez deben analizarse desde dos perspectivas. En el plano político, critica la falta de autocrítica pública del Ejecutivo y reclama una posición más contundente frente a Marruecos.

"El Gobierno no ha hecho autocrítica en público, la hace en privado, pero en público a Pedro Sánchez le cuesta no culpar a todo el mundo de todo lo que ocurre y me parece que tiene que ser más contundente con Marruecos", ha afirmado.

El periodista también ha puesto el foco en la dimensión internacional de la crisis y en el papel que está desempeñando la extrema derecha. "Luego está el plano, efectivamente, de esa internacional de extrema derecha que se está aprovechando claramente de la situación de Ceuta y que la está usando", ha advertido.

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