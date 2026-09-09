Ester Muñoz carga contra Pedro Sánchez por la crisis de Ceuta: "Al PP, que ha gobernado 15 años, no le han invadido España dos veces, a este Gobierno sí"

Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, entra en directo en Al Rojo Vivo para comentar con Antonio García Ferreras la primera sesión de control del curso político. asi como la entrevista del presidente del Gobierno en la televisión pública.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha respondido en Al Rojo Vivo al presidente del Gobierno, minutos después de su entrevista. Pedro Sánchez interpelaba a los populares preguntándoles qué habrían hecho ellos en la crisis de Ceuta.

"¿Qué hubiera hecho otro gobierno? ¿Se hubiera liado a tiros contra esas personas jóvenes, menores, niños y niñas? ¿O no fue más inteligente el permitir que pudieran entrar para posteriormente en un 90%, en las horas o en los días siguientes, salieran de la ciudad autónoma?", preguntaba el presidente.

Ante esto, Muñoz contestaba contundente a Antonio García Ferreras: "El presidente, como todo lo que hace, plantea un falso dilema. La alternativa no es dejar entrar a 80.000 personas o dispararles. Eso es una mentira. Él sabe perfectamente que está utilizando la demagogia, porque de lo contrario significa que tenemos un presidente del Gobierno que lleva ocho años al frente de un gobierno y no tiene absolutamente ni idea de cómo funcionan nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, el Estado y nuestras Fuerzas Armadas".

"Al PP, que ha gobernado 15 años no le han invadido España dos veces. A este gobierno, sí. La primera en 2021, y nos prometieron que no volvería a pasar, y ahora, en 2026, tenían información", añade Muñoz, señalando que el Gobierno sí tenía información: "Tres informes de seguridad nacional, el de 2021, el marítimo de 2024 y el plan anual de marzo de este año. Ya se hablaba de la guerra híbrida, se hablaba de las entradas a nado, se hablaba de cómo se estaban utilizando los flujos migratorios y a personas contra países como es España".

Por otro lado, la portavoz del PP señala que no tienen pruebas de que Marruecos tenga atrapado al presidente del Gobierno, pero asegura: "De lo que tenemos pruebas es que en 2021 hubo un cambio por parte del presidente del Gobierno".

"En la anterior invasión de 2021, en que entraron 15.000 personas, Fernando Grande-Marlaska dijo en el Congreso que dijo que no era una crisis migratoria, sino que era un ataque a España y que así había que reaccionar; sin embargo, hoy el Gobierno dice que es una crisis migratoria. El relato ha cambiado porque hay que exonerar a Marruecos", añade Muñoz.

Desde entonces, prosigue Muñoz, "le han regalado el Sáhara, cambiando su propia postura, han cesado a la ministra de Exteriores (...) Todos los grupos parlamentarios del Congreso, de izquierda a derecha, sabemos que la invasión ha sido ordenada y planeada y se ha usado a seres humanos para atacar a nuestro país y desestabilizar Ceuta y, por tanto, España y la Unión Europea. ¿Por qué lo ve todo el mundo menos el presidente del Gobierno? Algo tendrá que ver con que le infectaron el móvil. Y seguimos sin saber exactamente qué información se llevaron".

Por otro lado, y ante la pregunta de Ferreras de si el PP gobernase o gobierna algún día, "¿van a ser bastante más duros en las relaciones diplomáticas con Marruecos que el PSOE?". Ante esto, Muñoz asegura que "vamos a tener controladas nuestras fronteras. El control de las fronteras de España no lo va a tener Marruecos, lo va a tener España. Y el Gobierno de España del Partido Popular con Feijóo de presidente, hará caso a los informes del CNI, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".

"Tenemos una deuda con el Sahara"

Por último, Muñoz se ha pronunciado sobre la votación que este jueves se llevará a cabo en el Congreso sobre facilitar la nacionalidad española al pueblo saharaui. ¿Votará el PP a favor?

"Nosotros (PP) no avanzamos nunca el sentido del voto hasta que no llega y se sustancia el debate. Pero ya hemos dicho en multitud de ocasiones que estamos de acuerdo con que se dé la nacionalidad a todos aquellos que tuvieron que perderla y que puedan ser nacionalizados españoles, pero a través de la vía de la residencia, no de la carta de naturaleza".

Y remata Muñoz: "Tenemos una deuda con el Sáhara. sí que estamos de acuerdo con darles la nacionalidad, no como lo está haciendo el Gobierno".

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