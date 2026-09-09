Afra Blanco, sobre Ceuta: "Estoy jodida, han disparado en la cabeza a un niño de 8 años. Esto es un hecho"

La sindicalista denuncia la situación que viven los vecinos y los migrantes en Ceuta y reclama una respuesta que garantice la dignidad de quienes permanecen en la calle, incluidos menores y personas vulnerables.

La sindicalista Afra Blanco se ha mostrado visiblemente afectada por la situación que atraviesa Ceuta y ha reclamado no perder de vista la dimensión humana de la crisis. "Lo voy a decir, yo estoy jodida y creo que, como todos en esta mesa, de verdad que no sé si somos conscientes. Nosotros sí. Ellos, evidentemente, no", ha comenzado.

Blanco ha puesto el foco en el caso del menor herido por disparos: "Se ha disparado en la cabeza a un niño de ocho años con una escopeta de balines. Insisto: esto no es una sensación, es un hecho". Y ha denunciado también las condiciones en las que se encuentran algunas de las personas que han llegado a la ciudad.

"Es un hecho que la gente que vive en Ceuta abre su puerta y ve a gente durmiendo en la calle. Y esa realidad no la quiero ni para el pueblo de Ceuta ni para el que duerme en la calle", ha señalado. Blanco ha advertido de que muchos de los migrantes que han llegado a la ciudad, incluidos niños y personas que huyen de conflictos, permanecen a la intemperie. "Las espaldas de esa gente que ha pasado huyendo también de guerras y niños y niñas están sobre suelo, sobre plazas o sobre playas. Esa no es la España que nos representa a nosotros", ha defendido.

La sindicalista ha reclamado además una respuesta para los menores que ya se encontraban en Ceuta antes de la entrada masiva y para aquellos que han llegado posteriormente. "No podemos dejar en esta situación a todos esos niños y niñas que ya estaban antes del 30 y que el fiscal general del Estado ha pedido que se trasladaran a la Península, como tampoco a las menores que están hoy y que también se reclama que se lleven a la Península", ha afirmado.

A su juicio, la gestión de la crisis está poniendo a prueba la capacidad de España para garantizar los derechos humanos. "Estamos hablando de una España que hoy no está siendo digna ni con su propio pueblo ni con los derechos humanos de las otras personas que han entrado en nuestro propio pueblo, que tenemos que acoger", ha señalado.

Blanco ha concluido su intervención reclamando que no se normalice la situación que viven tanto los vecinos de Ceuta como las personas que han llegado a la ciudad. "Yo no sé si nos damos cuenta de este hecho. Tratamos de invasor a un niño que ha muerto de diabetes con 17 años. Pero esto es normal. Yo, honestamente, no entiendo de verdad", ha lamentado.

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