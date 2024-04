Raquel Sánchez Silva ha visitado Zapeando para hablar sobre su participación en el concurso musical 'Tu cara me suena' de Antena 3. La presentadora se estrenó en el formato interpretando el tema que representará a España en el próximo festival de Eurovisión, 'Zorra', del grupo Nebulossa.

Su actuación recibió valoraciones muy positivas y consiguió quedar en segunda posición. Quique Peinado quiere saber si Mery Bas se ha puesto en contacto con ella para darle una valoración sobre su actuación. "Estoy pidiendo el contacto, hago un llamamiento, quien lo tenga que me lo pase porque tengo muchísimas ganas de hablar con ella", cuenta Raquel.

"Me llegan informaciones porque tenemos amigos en común", añade la presentadora. "Ella le dijo que le había encantado", adelanta. "Solo quiero hablar con ella para decirle que me lo he pasado bomba y que estaré ahí animando el día de Eurovisión", concluye.