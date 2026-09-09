Pedro Vallín: "La ministra Robles opera como verso suelto en esta crisis de Ceuta"

El periodista Pedro Vallín analiza en Al Rojo Vivo, con Antonio García Ferreras, las últimas informaciones de la situación en Ceuta. En el vídeo, los detalles.

Según una información de 'The Objetive', Defensa estaría reforzando los peñones ante una posible invasión inminente. Según detalla la periodista Bea Zamorano, estaríamos hablando del Peñón de Vélez de la Gomera, del Peñón de Alhucemas, de las islas Chafarinas y del islote de Perejil.

Ante esta información, el periodista Pedro Vallín reitera la independencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles: "Opera como verso suelto ya de forma muy clara con esta crisis de Ceuta, aunque siempre lo ha sido un poco en el Gobierno, en este y en el anterior. No es novedad".

Ahora bien, Vallín también quiere señalar algo que le preocupa: "El otro día me preocupó mucho que Feijóo dijera que había pedido consejo a José María Aznar en temas de política exterior, porque en política exterior, la estrategia de José María Aznar terminó con 200 muertos en la estación de Atocha".

Por otro lado, subraya el periodista que parece que "hay un interés en que arda la situación de Ceuta". Esto es, "en que esto explote de alguna manera, tanto en términos de convivencia en la ciudad, negándose el gobierno de la ciudad autónoma a sacar a los menores de allí, como pide el Gobierno central", subraya el periodista. En el vídeo podemos ver al completo su análisis.

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