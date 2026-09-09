Cuando Miki Nadal puso en duda algunos grandes inventos en su monólogo: "El deporte es prescindible"

laSexta recupera uno de los monólogos de Miki Nadal en 'El Club de la Comedia', donde el humorista repasa algunos inventos que han acabado teniendo una utilidad muy distinta a la original. Entre ellos: el deporte.

Miki Nadal tiene claro que no todos los inventos de la humanidad se han utilizado para aquello para lo que fueron creados. En este monólogo, el humorista pone como ejemplo la bola del remolque de los coches: "¿Para qué? ¿Para remolcar? No. Eso está hecho para que nadie te aparque cerca". También reivindica otro gran invento: las pinzas de barbacoa, porque, "no habéis probado nunca a darle vueltas a los chorizos con los dedos".

Pero si hay algo que Nadal considera completamente prescindible es el deporte. El humorista recuerda la conocida frase de que el ser humano "nace, crece, se reproduce si puede y muere", para añadir que en ningún momento se menciona que haya que hacer deporte por el camino.

Y su mayor desconcierto llega cuando se encuentra a alguien corriendo solo un domingo por la mañana después de una noche de fiesta. "¿Dónde vas? Vente con nosotros, loco, que vamos a desayunar", bromea.

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