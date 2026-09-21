VÍDEO | Pilar Vidal y Lydia Lozano lo dan todo en el concierto de Shakira: "El chuminero ha quedado desfasado"

Pilar Vidal y Lydia Lozano estuvieron en uno de los primeros conciertos de Shakira en Madrid y quedaron alucinadas con los movimientos de la cantante colombiana, que ellas mismas intentaron replicar en un vídeo.

El viernes pasado comenzaron los conciertos de Shakira en Madrid dentro de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'. Allí estuvo Pilar Vidal, toda una experta en disfrutar.

La colaboradora de Zapeando se fue a ver a la cantante colombiana junto a Lydia Lozano y lo dieron todo, como se puede ver en un vídeo que subieron a sus redes sociales.

Pilar salió del concierto alucinando con los movimientos de Shakira y asegurando que quiere "hacer la robot, danza del vientre, todo": "De aquí al verano prometo moverme aunque sea dos o tres pasos como ella", asegura.

"El chumiero, Lydi, ha quedado desfasado", afirma rotunda Pilar a su compañera de concierto, con la que comparten pasos prohibidos.

"La intención es lo que cuenta", comenta Cristina Pedroche, que considera que "si la IA no se ha rebelado después de ver a Pilar y Lydia haciendo el robot ya no se va a rebelar".

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