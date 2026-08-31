El monólogo de Joaquín Reyes sobre su personalidad: "Es una incógnita, como la papada del rey Juan Carlos"

Joaquín Reyes reconoce en El Club de la Comedia que no viene a hablar de su físico, a pesar de que este le ha "abierto muchas puertas". "Correderas", eso sí.

Joaquín Reyes llega al plató de El Club de la Comedia para hablar de sí mismo. "Ahora hay mucha gente que corre", destaca el cómico en este vídeo, donde reconoce que el otro día fue a correr casi media hora: "Qué pesado el segurata del Zara". Sin embargo, Joaquín Reyes reconoce que no viene a hablar de su físico, a pesar de que le ha "abierto muchas puertas... puertas correderas".

"Vengo a hablar de algo más abstracto, mi personalidad", asegura el humorista, que destaca que su personalidad "es una incógnita, como la papada del rey emérito": "Que dices, ¿de dónde ha salido?". Además, el humorista confiesa que es "tontísimo" y pone varios ejemplos. "Me asomaba a la ventana de casa y nunca veía a los mismos vecinos, ¡resulta que era un hotel!". Por otro lado, confiesa que hay algo que le da "mucha cosica": "Y es que en un sitio público se note que voy a cagar".

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