Jessy, tras escuchar a Toya Cassinello hablar de política: "Zapatero, no mola el rollo que llevas"

'La Jessy', la asistente personal de la diseñadora May Caso, no se corta durante su encuentro con Toya Casinello y lanza un inesperado mensaje al expresidente del Gobierno.

La cena entre la diseñadora de alta costura May Caso, su asistente personal 'la Jessy' y su amiga Toya Cassinello deja momentos de lo más surrealistas. Durante el encuentro, Toya intenta convencer a May de que su firma debe dar el salto internacional y buscar oportunidades fuera de España.

La empresaria pone el foco especialmente en los países árabes donde, según explica, existe un gran poder adquisitivo. Una conversación que termina llevando a Jessy a pronunciarse sobre la situación política española. "Zapatero, si me estás viendo, ¡que no, tío! Que no mola el rollo que llevas", comenta la protagonista de Princesas de Barrio.

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