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Alfonso Arús, sobre los españoles que quieren cambiar de trabajo tras las vacaciones: "¡No hace falta reflexionar debajo de una palmera!"

Un tercio de los españoles se plantea cambiar de trabajo después de las vacaciones. El sueldo, la salud mental, el proyecto profesional y la conciliación son las principales razones.

Alfonso Arús, sobre los españoles que quieren cambiar de trabajo tras las vacaciones: "¡No hace falta reflexionar debajo de una palmera!"

La vuelta a la rutina puede traer algo más que el temido síndrome posvacacional: ganas de cambiar de trabajo. Según los datos que ha mostrado Alfonso Arús en Aruser@s, un tercio de los españoles se plantea buscar un nuevo empleo después de las vacaciones. Aunque para la mayoría se trata todavía de una posibilidad, muchos trabajadores aseguran estar abiertos a escuchar nuevas ofertas. Una situación que es todavía más significativa entre los jóvenes. Según explica Elena Godessart, el 64% de los españoles de entre 16 y 24 años quiere buscar un nuevo trabajo, una cifra relacionada con "la mayor inestabilidad de sus contratos y con la necesidad de encontrar su camino profesional".

¿Y qué lleva a los trabajadores a querer cambiar de empleo? El sueldo encabeza la lista, con un 48%, seguido de la salud mental, con un 23%; el proyecto profesional, con un 22%; y la conciliación, con un 20%. "¿Necesitamos las vacaciones para ver que el sueldo es escaso?", pregunta el presentador del programa: "¡No hace falta reflexionar debajo de una palmera!".

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