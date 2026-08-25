Así imitó Joaquín Reyes al 'papa León XIV' y convirtió el agua en cerveza: "No es el milagro original, llevo poco tiempo haciéndolo"

En 'Zanguangos', Joaquín Reyes se convertía en un 'papa León XIV' lleno de flow, acento manchego y amor por la gastronomía española mientras preparaba su visita a España, en la que aseguraba no querer "nada en B".

En una entrega de 'Zanguangos' Joaquín Reyes se convirtió en un papa 'León XIV' que ultimaba los preparativos para su misa del Corpus Christi en Madrid: "Para corpus el mío, que después de tanto viajecito estoy como el puesto del turrón", comentaba.

El 'pontífice' desvelaba el motivo por el que escogió el nombre de León. No fue porque fuera "fan" de los trece anteriores ni porque le guste 'El Rey León', sino porque, afirmaba, "me encanta la ciudad de León. La cecina es devoción". De hecho, quiso hacer una parada allí, pero señalaba que en la Conferencia Episcopal "son de la cofradía del puño cerrado".

'León XIV' aprovechaba la ocasión para mandar un mensaje al presidente de Estados Unidos: "Donald Trump, relájate, que entre Venezuela, Groenlandia, Irán y Palestina me lo tienes todo hecho un Cristo, pero Cristo en plan mal". Aunque aseguraba estar "a tope con lo del amor al prójimo", reconocía que si tuviera a Trump delante "le metía una tollina que le vestía de torero": "No me ibas a poner la otra mejilla, ya te lo digo yo", añadía.

El 'papa' desvelaba que también es peruano y que es "más de churrito que de porra". También demostraba sus poderes y conseguía convertir el agua en cerveza: "No es el milagro original, llevo poco tiempo haciéndolo", comentaba.

Además confesaba que el verdadero motivo de su visita a España era la comida: "Vosotros sí que sabéis comer como un obispo", apuntaba antes de bendecir un plato de torreznos.

El 'pontífice' recordaba la visita de Benedicto XVI a Valencia, donde "había políticos que se pasaban el séptimo mandamiento por la capilla sixtina: "Lo de santificar la fiestas se os da muy bien, pero lo de no robar no tanto, pájaros", indicaba antes de asegurar que en su visita no quería nada en B y "se declara todo, hasta el cepillo".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.