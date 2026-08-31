Cembrero acusa al presidente del Gobierno de mentir: "Sabe perfectamente que no hay mafias detrás de todas las personas que llegan a Ceuta a nado o caminando"

El periodista analiza en Al Rojo Vivo la crisis de Ceuta, cuestiona la gestión del Gobierno y sostiene que Marruecos pretendía ejercer presión sobre España, aunque la situación terminó desbordándose.

El periodista Ignacio Cembrero ha analizado en Al Rojo Vivo la situación que atraviesa Ceuta y ha comenzado por señalar qué considera que ha ganado Marruecos tras la crisis migratoria vivida en la ciudad. En su opinión, el episodio permite al país vecino demostrar que puede ejercer presión sobre territorio español sin recurrir a una confrontación militar.

"Bueno, Marruecos gana que puede demostrar una vez más, por segunda vez, que es capaz, sin disparar un tiro, de adueñarse de una ciudad española como Ceuta. Aunque yo creo que no, ese era el objetivo. El objetivo era básicamente responder o sancionar a España en un punto débil que es Ceuta, por una serie de investigaciones periodísticas que se han publicado entre el 16 y el 18 de julio, que destripan a los servicios secretos marroquíes y que explicaban con detalle cómo habían hecho un uso masivo, intensivo, del malware del programa malicioso Pegasus para el espionaje telefónico", ha explicado.

Cembrero también ha cuestionado las declaraciones del presidente del Gobierno sobre lo ocurrido hace un mes, especialmente su referencia a las mafias, los bulos y la posible influencia de otros países. El periodista ha sido tajante: "Siento mucho tener que decirlo, pero el presidente del Gobierno miente en un punto concreto. Él sabe perfectamente, y los informes de inteligencia también lo avalan, que detrás de todo aquel que llega a nado a Ceuta o de todo aquel que va caminando por el espigón para entrar en la ciudad no hay mafias".

El periodista ha matizado que sí puede existir la actuación de mafias en otros contextos, como en los cruces del Estrecho o cuando los migrantes se esconden en pisos patera, pero ha negado que ese fuera el fenómeno que se produjo durante los días 30 y 31 de julio. Según Cembrero, durante los primeros días sí circularon numerosos mensajes en redes sociales que interpretaban de manera errónea la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio y difundían la idea de que "ahora estaban abiertas las puertas de Ceuta" y que existía "un boquete migratorio que permitía entrar en Ceuta".

Informes de inteligencia y advertencias previas

Cembrero también ha abordado la polémica sobre si existían o no informes de inteligencia que alertaran de lo que podía suceder. Según ha explicado, el Gobierno ha insistido en que no recibió información que permitiera prever la magnitud de la crisis, pero, a su juicio, eso no significa que no hubiera advertencias previas.

"El presidente del Gobierno y el ministro Grande-Marlaska juegan con las palabras. Dicen que no había informes anunciando la magnitud de lo que se preparaba. Y eso es cierto. Pero había informes alarmantes de varios servicios de información", ha afirmado.

Como ejemplo, ha citado un comunicado conjunto firmado el 27 de julio por la Delegación del Gobierno en Ceuta y el Gobierno de la ciudad autónoma y dirigido al Ejecutivo central. Según Cembrero, el documento advertía "de la gravedad de la situación" y reclamaba "una actuación inmediata".

"Pero no de esta magnitud. Ni siquiera los que organizaron esto preveían que esto iba a adquirir esta magnitud, eso por supuesto. Pero que había síntomas alarmantes...", ha señalado. El periodista ha explicado además que él mismo comenzó a recibir el 26 de julio mensajes procedentes de Tetuán y de ciudadanos de Ceuta que le advertían de que "están pasando cosas raras".

Cembrero ha destacado la relevancia del comunicado del día 27, al considerarlo un hecho inédito: "Es algo inédito en la historia de la ciudad de Ceuta. El 27 de julio, un comunicado conjunto de la Delegación del Gobierno y del Gobierno de la ciudad".

Una crisis que, según Cembrero, desbordó a Marruecos

Preguntado sobre si es posible que unas 80.000 personas se dirijan en apenas unas horas hacia la frontera de Ceuta sin que las autoridades marroquíes dispongan de información previa, Cembrero ha señalado que, según los datos del CNI que maneja, durante la última semana de julio entraron en Ceuta unas 100.000 personas.

"Es evidente que las autoridades marroquíes. Esto les desbordó por completo", ha afirmado. En su opinión, Marruecos pretendía organizar una operación de presión sobre Ceuta similar a la de 2021, pero la situación terminó escapando a su control.

Según Cembrero, la magnitud del episodio se explica en parte por las redes sociales y en parte por el efecto boca a boca. La difusión del mensaje de que la frontera estaba abierta habría provocado que miles de personas se acercaran a Ceuta. "La mayoría de los que cruzaron no tenían ningún proyecto migratorio", ha asegurado.

El periodista ha explicado que algunas de las personas que llegaron lo hicieron simplemente para conocer una ciudad que permanece en gran medida vetada para los marroquíes: "Muchos llegaron ahí con lo puesto, de excursión, venían de las playas cercanas, etcétera, para ver esa ciudad que es una ciudad vetada a los marroquíes, para ver qué les daban, cómo comían, cómo se alojaban". Según Cembrero, cuando comprobaron que no recibían asistencia, "la mayoría se volvieron".

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