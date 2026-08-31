Duval: "Reivindicar el derecho al descanso del presidente en un momento de crisis y urgencia como este no tiene sentido"

Sánchez defiende su decisión de mantener las vacaciones pese a la crisis en Ceuta y asegura que estuvo pendiente de la gestión. Elizabeth Duval cuestiona su mensaje y considera que fue un error de imagen pública.

La decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no suspender sus vacaciones y no regresar a Ceuta ha generado debate. El propio Sánchez se ha referido a ello en una entrevista con Aimar Bretos, en la que ha defendido su derecho al descanso y ha asegurado que, pese a estar de vacaciones, se mantuvo pendiente de la situación.

"Me lo tomo con deportividad porque llevo ocho años así. Pero también les digo: he trabajado y he descansado también. Ese es mi derecho. He estado con mi familia y he podido disfrutar un rato de ellos y un tiempo de ellos. Y yo creo que ese es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos. Siendo conscientes de que un presidente del Gobierno, le puedo garantizar, no descuadra y está 24/7 pendiente de lo que pasa en nuestro país", ha afirmado.

Las palabras del presidente han provocado la reacción de la escritora y filósofa Elizabeth Duval en Al Rojo Vivo. La analista ha recurrido al conocido microrrelato de Monterroso para describir su percepción sobre la gestión de la crisis: "Yo me he acordado del microrrelato de Monterroso cuando dice: 'Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí'. Porque la sensación es que durante todo este mes de agosto ha habido como una especie de echar hacia delante este problema a la vuelta de septiembre. Y hemos llegado a septiembre y no hay una resolución".

Duval también ha cuestionado el discurso del Gobierno sobre el origen de la crisis. "Es muy curioso que lo que el propio presidente del Gobierno se refirió a ello como un ataque a nuestra integridad territorial, sea un ataque sin atacantes o un ataque en el cual la responsabilidad es de todo el mundo", ha señalado. En este sentido, ha apuntado a "la internacional reaccionaria" y a Israel, cuya responsabilidad considera que "sí que habría que estudiar", pero ha criticado que Marruecos quede "totalmente exculpado y exonerado en el discurso del presidente".

La analista también ha cuestionado que Sánchez haya puesto el foco en reivindicar su derecho al descanso. "Yo no entiendo las declaraciones, sobre todo también porque incluso en el tema de las vacaciones son innecesarias. Nadie en esta mesa va a poner en cuestión ni discutir que un presidente del Gobierno, aunque esté en remoto, está gestionando, está hablando con ministros, tratando temas", ha afirmado.

Para Duval, el problema está en el mensaje que transmite públicamente la decisión del presidente. "La reivindicación del derecho al descanso del presidente del Gobierno en un momento que es una crisis, que es una urgencia, no tiene ningún sentido", ha sostenido. "Evidentemente hay una equivocación, sobre todo en la equivocación a nivel de la imagen pública que tú estás transmitiendo".

Como ejemplo, ha recordado el caso de un dirigente político que, durante sus vacaciones en agosto en Nueva York, decidió permanecer cerca de la ciudad ante la posibilidad de tener que regresar por una emergencia. Para Duval, ese tipo de decisiones reflejan "la responsabilidad que tiene cualquier político y que tendría que haber tenido un presidente del Gobierno".

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