Crisis migratoria
Ignacio Cembrero analiza por qué el Gobierno de España es tan "complaciente" con Marruecos apuntando a lo ocurrido en Ceuta en 2021
El periodista ha indicado que cree Zapatero y Moratinos, que tuvieron un papel importante en la reconciliación con Marruecos tras los sucesos de 2021, convencieron a Sánchez de que la solución era apostar a fondo por dicho país.
Ignacio Cembrero ha indicado que él atribuye la "complaciencia" del Gobierno de España con Marruecos a dos razones. La primera de ellas, es al pánico que le entró al Ejecutivo después de los sucesos de mayo de 2021.
"Se dieron cuenta de que, sin disparar un tiro, Marruecos podía adueñarse de una ciudad española", ha destacado, señalando que hubo rumores que nunca se concretaron de que también había organizada una operación parecida en Melilla.
La otra razón cree que tiene que ver con el proceso de reconciliación que se inició tras lo ocurrido. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y Miguel Ángel Moratinos, exministro de Asuntos Exteriores, tuvieron un gran papel en este proceso. "Morantinos que me ha reconocido que, a la hora de dar los primeros pasos hacia Marruecos, jugó un papel importante", ha confesado.
Por tanto, ha indicado que cree que ambos convencieron a Pedro Sánchez de que la solución pasaba por apostar a fondo por Marruecos. "Y eso es lo que hace", ha zanjado.
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