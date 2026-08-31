Martínez-Vares, sobre las vacaciones de Sánchez: "El presidente debería haberse quedado en Ceuta, no cabe otra opción"

El analista critica que Sánchez no haya regresado a Ceuta y defiende que su presencia en la ciudad habría enviado un mensaje político ante una situación que considera cada vez más grave.

En Al Rojo Vivo se ha debatido la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de mantener sus vacaciones y no regresar a Ceuta ante la situación de tensión que atraviesa la ciudad autónoma. Durante el debate, algunos analistas han defendido que la estancia del presidente en La Mareta no implica que estuviera desconectado de la gestión política.

Sin embargo, Santiago Martínez-Vares ha cuestionado que Sánchez no haya regresado a Ceuta y ha defendido que su presencia allí habría tenido un significado político. "No es solo una cuestión de imagen, que también; es una cuestión de lanzar un mensaje político. El presidente del Gobierno se tenía que haber quedado en Ceuta, no cabe otra», ha afirmado. En su opinión, mientras una parte del territorio nacional no recupera la normalidad, «la normalidad es que el presidente del Gobierno esté en ese sitio".

Martínez-Vares ha advertido además de que, a su juicio, la situación ha empeorado durante el último mes. "Antes decía, y pienso que un mes después las cosas están peor. Mucho peor. Se han cronificado los problemas y Ceuta vive en un polvorín", ha asegurado. También ha criticado la gestión del Ejecutivo por no haber aclarado todavía "cuántas personas entraron y cuántas personas siguen en Ceuta", antes de calificarla de 2auténtico desastre".

El analista ha insistido posteriormente en su argumento: "El presidente debería haber estado en Ceuta. No moverse de Ceuta mientras los ceutíes no pueden salir a la calle. El presidente del Gobierno no tenía otro sitio donde estar mejor que en Ceuta".

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