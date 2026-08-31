El monólogo de Dani Martínez en el que imita a 'La Hierbas' en 'Aquí no hay quien viva': "¡Juan!"

Dani Martínez recuerda en este monólogo de El Club de la Comedia sus inicios en el mundo de la interpretación, cuando era "un muchacho de León" que se mudó a Madrid para aprender de los grandes actores.

Dani Martínez llega al plató de El Club de la Comedia muy "ilusionado" para hacer su monólogo: "Me llamó mi representante diciéndome que me había llamado de El Club de la Comedia, y le pregunte, '¿de alcoholemia?'". "Pero no ha sido fácil estar aquí, ha sido una carrera muy dura", asegura el cómico, que recuerda que todo empezó cuanod era "un muchacho de él" que se quería "dedicar a las variedades, como Norma Duval".

Entonces, se mudó a Madrid, donde comenzó a estudiar a los actores. Y es que "todos los actores que lo petan tienen truco". Para muestra, Dani Martínez imita a alguno de los actores, como a Eduardo Gómez, del que dice que "cuando actúa, habla lento". "Señor Cuesta, 'La Hierbas' está buenísima", imita el actor en este vídeo, donde también imita a 'La Hierbas', Isabel Ordaz. Por otro lado, el cómico recuerda cómo fue su primer casting.

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