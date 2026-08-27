El monólogo de Carmen Lomana sobre lo difícil que es ser ella: "En este país hay mucho acento 'working class'"

Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recuperamos este monólogo de Carmen Lomana en 'El Club de la Comedia', donde la televisiva repasa lo complicado que es ser ella misma, desde su inesperada fama hasta su supuesto acento pijo.

"Os voy a contar lo difícil que es ser Carmen Lomana, sobre todo desde que me he hecho famosa", comienza diciendo la televisiva, en este monólogo de El Club de la Comedia, recuperado por el 20 aniversario de laSexta. Lomana recuerda que su salto a la fama llegó después de que sacaran de contexto una de sus frases: "No tengo culpa de que haya tan bajo nivel de inglés en este país, casi tan bajo como de 'cash'". Y tampoco entiende las críticas a su particular forma de hablar: "Nunca me había enterado, no me lo noto", asegura sobre su acento pijo. "Lo que creo es que en este país hay mucho acento 'working class'", comentaba entre risas.

La televisiva también recuerda algunos de los episodios más surrealistas de su trayectoria mediática, como el día que fue fotografiada en la playa y apareció en los medios con el titular "Carmen saca las lomanas al sol", o su inesperado anuncio para Burger King. Puedes escuchar todo el monólogo en le vídeo sobre estas líneas.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

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