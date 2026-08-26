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Crisis migratoria

El mando único para Ceuta echa a andar: Moncloa da marcha atrás con los polideportivos para alojar migrantes e insiste en su regreso conforme a la ley

Entre líneas El Gobierno modifica la lista de emplazamientos apenas 24 horas después de definirla por las protestas de los ceutíes y recuerda que para lograr el retorno de los migrantes se necesita "acotarlos en espacios" para "filiarlos y hacer el triaje".

Primer día del mando único en Ceuta
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El mando único para gestionar la crisis en Ceuta ya se ha puesto en marcha y ha anunciado que sacará del real decreto el uso de los polideportivos para atender a los migrantes que se saltaron la frontera. Así lo ha indicado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que también ha subrayado que la intención del Gobierno es que todos los migrantes "retornen con arreglo a la ley".

Casi un mes después de la llegada masiva, Torres ha dirigido este miércoles la primera reunión del mando único, donde han participado diez ministros y dos consejeros, además del presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. Además, ha anunciado que este viernes el presidente Pedro Sánchez presidirá una reunión extraordinaria desde Moncloa.

Al término de la misma, y acompañado de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, el ministro ha subrayado que "el objetivo y el plan que compartimos es que puedan retornar a la mayor brevedad posible".

Para ello, ha apuntado, "hay que filiarlos y hacer el triaje", por lo que se necesitan "recursos" y "acotarlos en espacios". Los polideportivos eran unos de esos emplazamientos pero, apenas 24 horas después de formularse la lista, las protestas de la población ceutí y del presidente Vivas han hecho que se descarten.

En este sentido, Torres ha asegurado que el Gobierno no quiere "afectar la convivencia ni las normas de Ceuta" y que por eso se ha decidido retirar su uso para la acogida de migrantes. Ha indicado que el real decreto es "modificable y flexible" y que ya se han visitado otros espacios para reubicar a estas personas, aunque no ha concretado cuáles serán las nuevas opciones.

"En ocasiones hemos tenido que buscar emplazamientos. Si no acotamos y no tenemos espacios cuanto antes, más se va a alargar la cosa", ha reiterado.

Llamamiento a la convivencia

Con la crispación en las calles creciendo cada día, el titular de Política Territorial ha hecho un "llamamiento a la conviviencia" y sostenido que el objetivo del mando único es "sentar las bases de la estrategia para recuperar la normalidad en suelo ceutí".

El ministro ha pedido al presidente de la ciudad autónoma arrimar el hombro y no tensar la situación, afirmando que "no es cuestión de meterle el dedo en el ojo al otro". Pero Vivas, consciente del cabreo en las calles, ha asegurado que lo que tienen que hacer es tomar medidas cuanto antes.

"No se puede poner en cuestión que haya una crispación por parte de la ciudadanía", ha esgrimido. No obstante, ha dado el visto bueno a la hoja de ruta del mando único (que llevaba tiempo reclamando a Moncloa). "Me parece un método acertado. El tiempo dirá si los objetivos se cumplen o no", ha expresado Vivas.

Además del procedimiento de filiación y reubicación, otro punto que queda por aclarar es la cifra de menores migrantes que todavía están en Ceuta. El mando único ha dicho este miércoles que hay "unos 1.410" filiados, una cifra que contrasta con la que dijeron otros ministros esta semana: Elma Saiz afirmó que ya superaban los 2.500, y el vicepresidente Carlos Cuerpo, que "estaría ligeramente por encima los 2.900".

En este sentido, el Gobierno ha justificado que el baile de cifras se debe a que ya se han depurado los registros informáticos.

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