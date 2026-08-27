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La confusión viral de Katy Perry con el español en su concierto en México: "¡Creía que decían p*** loca!"

Mientras el público grita a Katy Perry "mucha ropa", ella cree que le estn gritando "puta loca". Puedes ver su reacción en este divertido vídeo.

La confusión viral de Katy Perry con el español en su concierto en México: "¡Creía que decían p*** loca!"

Katy Perry ha reunido a más de 300.000 personas en su concierto en México, donde ha recordado a la cantante recientemente fallecido, Dolly Parton. Además, la artista ha tenido un gesto muy bonitos con algunos fans, a los que invitó a subir al escenario para bailar con ella. "Algunos llevaban hasta 20 días acampados para conseguir entradas y verla de cerca", explica Tatiana Arús, que enseña en este vídeo el momentazo que ha protagonizado Katy Perry al "intentar probar suerte con el español". Y es que mientras el público le gritaba "mucha ropa", ella pensaba que le estaban gritando "puta loca". Puedes ver su reacción en el vídeo que hay sobre estas líneas.

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