La confusión viral de Katy Perry con el español en su concierto en México: "¡Creía que decían p*** loca!"

Katy Perry ha reunido a más de 300.000 personas en su concierto en México, donde ha recordado a la cantante recientemente fallecido, Dolly Parton. Además, la artista ha tenido un gesto muy bonitos con algunos fans, a los que invitó a subir al escenario para bailar con ella. "Algunos llevaban hasta 20 días acampados para conseguir entradas y verla de cerca", explica Tatiana Arús, que enseña en este vídeo el momentazo que ha protagonizado Katy Perry al "intentar probar suerte con el español". Y es que mientras el público le gritaba "mucha ropa", ella pensaba que le estaban gritando "puta loca". Puedes ver su reacción en el vídeo que hay sobre estas líneas.

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