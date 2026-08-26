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"A problemas soluciones"

Villarejo de Salvanés (Madrid) sí tendrá fiestas: los vecinos las pagan de su propio bolsillo tras la negativa del alcalde

Los detalles Las fiestas han comenzado esta tarde gracias a la colaboración vecinal que no solo ha costeado los gastos de las mismas, sino que también se han encargado de la organización.

Villarejo de Salvanés (Madrid) sí tendrá fiestas: los vecinos las pagan de su propio bolsillo tras la negativa del alcalde
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Al final sí hay fiestas en Villarejo de Salvanés, en Madrid. Pero no ha sido porque su alcalde haya dado marcha atrás en su polémica decisión de aplazarlas, sino que las habrá gracias a sus vecinos que las han pagado de su propio bolsillo.

En la tarde de este miércoles han dado comienzo con las barras en la calle y las pistolas de agua en mano para que los vecinos celebraran en la plaza roja del pueblo unas fiestas que se están realizando bajo su propia organización.

"Las peñas hemos organizado varias fiestas dentro de los que estaba permitido", "No vamos a dejar al pueblo sin nada y menos a los críos que son la vida del pueblo" o "Poquito a poco entre todos lo vamos consiguiendo" son algunas de las frases que los vecinos han reproducido después de conseguir tener fiestas.

Están seguros de que no se van a quedar sin esta semana que, dicen, une a todos los que viven aquí: "Invitar a los pueblos de alrededor que vengan, que nosotros sí vamos a tener fiestas".

Para conseguirlo, los dueños de comercios locales como Laura han recaudado fondos: "Yo he donado tarjetas regalo para la rifa, para el bingo y luego dinero". Unas "no fiestas" que incluso tienen un cartel.

Y, a pesar del descontento de los vecinos que se han manifestado en los últimos días por las calles del pueblo por la decisión del alcalde, esta semana sí habrá fiesta en Villarejo.

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