El misterioso viaje del jefe de la CIA a Moscú: el Kremlin reconoce una reunión de inteligencia y niega la presencia de Putin

El contexto La visita de John Ratcliffe a Rusia se produce después de que los servicios de inteligencia de medio mundo hayan confirmado que el autócrata ruso planearía una oleada de ataques e incursiones rusas contra territorio de la OTAN y de Europa.

El director de la CIA, John Ratcliffe, realizó un enigmático viaje a Moscú que ha suscitado numerosas preguntas desde Ucrania hasta Irán. Su visita, que duró solo unas horas, ha dejado muchas incógnitas sobre sus reuniones y los motivos de su estancia. Fuentes de inteligencia aseguran que Ratcliffe voló a bordo de un avión estadounidense que fue visto en Moscú y luego en Letonia, regresando a Estados Unidos. El Kremlin inicialmente negó tener conocimiento del viaje, pero luego admitió que trató temas de inteligencia. Sin embargo, negó que Ratcliffe se reuniera con Vladímir Putin. Mientras tanto, se especula sobre posibles ataques rusos contra la OTAN y Europa, y la Administración Trump habría pedido a Ucrania que suspendiera sus ataques durante la visita de Ratcliffe. Washington no informó de esto a los principales gobiernos europeos.

¿Qué ha ido a hacer el director de la mismísima CIA a Moscú? Esta es la misteriosa pregunta que se hacen desde Ucrania hasta Irán. Se desconoce con quién se ha reunido John Ratcliffe y el motivo de su breve visita. Porque su estancia en territorio ruso ha sido de pocas horas, pero ha dejado muchas incógnitas.

De momento, lo que se sabe es que se pudo ver un avión claramente yanqui sobrevolando el cielo de Moscú. Lo detectaron, ya horas después, haciendo escala en Letonia mientras regresaba a Estados Unidos.

A bordo de ese avión iba el jefe de los espías estadounidenses, el director de la CIA, John Ratcliffe. Sí lo aseguran fuentes de inteligencia a medios como 'The Wall Street Journal', 'Axios' o la 'CBS'.

Un misterioso viaje relámpago del que el Kremlin primero ha dicho no tener constancia, para luego admitir que Ratcliffe habría ido hasta Moscú para tratar temas de inteligencia.

Eso sí, no han tardado ni un segundo en negar taxativamente que el muy cercano asesor trumpiano se haya reunido con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, para transmitirle un mensaje de Trump. O, mejor dicho, una advertencia que vendría a decir: "Sabemos lo que tramas y mejor que no lo hagas".

Y es que, los servicios de inteligencia de medio mundo confirman que, como les hemos venido adelantando en laSexta, el autócrata ruso planearía una oleada de ataques e incursiones rusas contra territorio de la OTAN y de Europa. Operaciones de falsa bandera, para enmierdar a Ucrania, o incluso atentados.

A esta historia de espías y guerra encubierta no le falta ninguna polémica. Según ha podido saber la 'CBS News' la Administración Trump le habría pedido a Ucrania que suspendiera sus ataques mientras Ratcliffe estuviera allí".

La realidad es que Washington no notificó esto a los principales gobiernos europeos.

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