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Fallece Dolly Parton

David y Victoria Beckham derrochan complicidad bailando en homenaje a Dolly Parton

Muchos famosos han querido rendir homenaje a Dolly Partton tras su fallecimiento. David y Victoria Beckham, Harry Styles, Pitbull... puedes ver las muestras de cariño en este vídeo.

David y Victoria Beckham derrochan complicidad bailando en homenaje a Dolly Parton

Dolly Parton murió este martes a los 80 años de un cáncer, según informó su equipo a la revista People. Muchos famosos han querido rendir homenaje a la conocida cantante. Es el caso de Julio Iglesias, que le dedicó unas bonitas palabras en este vídeo: "Tu alma se ha quedado entre todas nuestras almas. Yo, personalmente, tuve la gran suerte de poder cantar contigo. Qué privilegio tan grande tuve".

Por su parte, David y Victoria Beckham han publicado un vídeo en el que aparecen bailando al ritmo de la artista mientras que Harry Styles o Pitbull han detenido sus últimos conciertos para homenajearla. "Según ha explicado Pitbull, fue la propia Dolly la que le dio una oportunidad en la música", explica Tatiana Arús en el vídeo principal de esta noticia, donde la colaboradora enseña en Aruse@s todos los homenajes.

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