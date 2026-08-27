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Un español alucina al comparar la compra en Alemania y España: "El salario medio son 4.500 euros"

Dos españoles entran en un Lidl de Alemania con una misión: comprobar cuánto cuesta hacer la misma compra que en España. El resultado deja a los colaboradores de Aruser@s sorprendidos.

Un español alucina al comparar la compra en Alemania y España: "El salario medio son 4.500 euros"

Ruben, conocido en TikTok como '@.rubencio', comparte el experimento después de acudir a un supermercado Lidl durante su viaje a Alemania. Antes de empezar, pone los precios en contexto y recuerda que el "salario medio más repetido en Alemania ronda los 4.500 euros al mes". Tras llenar la cesta, llega la comparación y calcula que esa misma compra en España le habría costado "al menos unos 50 euros", mientras que en Alemania paga alrededor de 40 euros."A mí el tema de los precios ya me está estresando", reconoce entre risas Angie Cárdenas.

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