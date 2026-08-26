Alicia del Río defiende que el papa León XIV "debería erradicar las prácticas especulativas dentro de la Iglesia"

La presidenta del Sindicato de Inquilinas charlaba con Andrea Ropero sobre la carta enviada al sumo pontífice para poner el foco en una de las principales causas de empobrecimiento: la especulación con la vivienda.

El sindicato de Inquilinas remitía una carta al papa León XIV a través de Verónica Martínez Barbero, diputada de Sumar. En la misiva, se pedía ayuda a la Iglesia para paliar la crisis existente en el mercado inmobiliario en nuestro país. Andrea Ropero tenía la oportunidad de charlar con Alicia del Río, presidenta del sindicato.

Del Río señalaba que la Iglesia defiende "la solidaridad y la justicia" o que el papa afirma que hay que estar al lado de los pobres y que, a la vez, no mencione "la principal causa de empobrecimiento de nuestro país que es, ahora mismo, la especulación con la vivienda".

"La especulación rompe comunidades"

Ropero señalaba que, en la carta, el sindicato exponía que la especulación "rompe familias y comunidades". "Afecta a toda la vida", indicaba Silvia, "porque una persona o una familia que vive en una casa tiene vínculos con el colegio de sus hijos, su pediatra, su parroquia si es una persona creyente". "Cuando se la expulsa se le está rompiendo de todo", añadía.

La presidenta del sindicato exponía que el papa podría, por ejemplo, "defender que las casas son para vivir, posicionarse en contra de las prácticas especulativas o también abrir una mesa de negociación con estas entidades que están especulando, siendo entidades católicas".

Alicia recordaba el caso de Mariano, un hombre que vivía en un piso propiedad de la Venerable Orden Tercera en el centro de Madrid, que fue desahuciado en mayo por una pequeña deuda durante el COVID. "La iglesia, en lugar de proteger al vulnerable, lo aprovecho para echarlo de su casa", exponía del Río.

"Aprovechando que el papa está aquí, por qué no decirle a él que barra la especulación de su propia casa", reflexionaba, "que si se pone a hablar de pobreza, primero mire quiénes la están generando dentro de su propia Iglesia".

Función social que se pierde

Del Río señalaba, además, que muchas de las propiedades de la Iglesia proceden de donaciones de sus propios feligreses "pensando que van a tener una función social". "Pero, años después, están sirviendo para lo contrario", añadía.

Esto no solo ocurre en Madrid. La presidenta del sindicado señala que también se han visto casos en Cataluña o Ciudad Real. Del Río señala que la "gran vergüenza" de la Iglesia es que afirman que están del lado de los más vulnerables. "El papa debería erradicar estas prácticas especulativas dentro de la Iglesia", denunciaba, "es sangrante que estén fabricando pobreza, en vez de estar al lado del pobre".

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