Cae el 'Maestro de las Fugas' en Tarragona: huyó de hasta cuatro cárceles de máxima seguridad

Los detalles Taulant Toma llegó a serrar los barrotes y a deslizarse por la ventana con una sábana para huir del centro penitenciario de Milán. Le buscaban las autoridades de Italia desde 2025 y ha sido detenido en Tarragona gracias al trabajo de la Policía.

Taulant Toma, conocido como el 'Maestro de las Fugas', ha sido capturado en Tarragona por la Policía española tras escaparse de cuatro prisiones. Este albanés, experto en fugas, se evadió por primera vez de la cárcel de Terni en 2009. Desde entonces, ha perfeccionado sus métodos, utilizando herramientas como sierras y alicates, e incluso formando pirámides humanas para saltar muros. En su última fuga en 2025, rompió barrotes en una prisión de máxima seguridad en Milán. Catalogado como un preso peligroso, Toma será extraditado a Italia, donde tiene una condena vigente hasta 2048.

Le llaman el 'Maestro de las Fugas' y con razón. Este hombre se ha escapado de cuatro centros penitenciarios y la última vez, lo hizo en diciembre de 2025. No dudó en serrar los barrotes de una prisión de máxima seguridad en Milán. Le buscaban las autoridades de Italia, pero ha sido la Policía española la que ha conseguido echarle el guante en Tarragona.

Y es que, Taulant Toma llevaba 16 años jugando al escapismo y sacando los colores a los sistemas penitenciarios, pues ha conseguido burlar todas las medidas de seguridad como si fuera un ilusionista.

Conocido como el maestro albanés de las fugas, así le apodaban, escapó por primera vez de la cárcel de Terni en 2009. Estuvo dos meses en libertad hasta que fue capturado.

Cuatro años después, perfeccionó su método de fuga para desaparecer de la cárcel. Allí, serró los barrotes de la celda y se descologó usando sábanas. De película, pero real.

En esta ocasión, estuvo siete meses prófugo, hasta que fue detenido en Bélgica. Pese a ello, no duró ni tres meses en esa prisión. Convenció a otros reclusos para que le ayudaran en su siguiente huida y logró saltar los muros gracias a una pirámide humana.

En 2025 se fugó por última vez. Utilizó todas las herramientas que pudo: alicates, limas, una sierra pequeña... para romper las rejas. Incluso se hizo con un arpón.

Estaba catalogado como un preso muy peligroso y había elegido España para esconderse. No se lo ha puesto fácil a los policías, que lo han detenido en Tarragona. Él y varios compatriotas suyos iban armados y se enfrentaron a los agentes. De hecho, dos de ellos resultaron heridos.

Taulant Toma se encuentra ya en el centro penitenciario Mas D'Enric, de Tarragona, a la espera de ser extraditado a Italia. Allí, tiene una condena vigente hasta 2048 que no estaba cumpliendo. Constaba sobre él una orden europea de detención y entrega.

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