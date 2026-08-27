Los helados de la infancia dividen a los colaboradores de Aruser@s: ¿cuál es el mejor?

En Aruser@s hacen un viaje directo a la infancia para recordar los helados que marcaron sus veranos, desde el 'Drácula' y el 'Frigopie' hasta algunos clásicos ya desaparecidos.

Hay sabores que no se olvidan, aunque pasen los años. Después de que Cocituber recuperara en un viral algunos de los helados que marcaron nuestra infancia, el plató de Aruser@s se traslada directamente a los veranos de cuando éramos pequeños para elegir cuál merece llevarse el título de favorito.

Tatiana Arús se queda con el descatalogado helado de 'Snickers', mientras Rocío Cano apuesta por el 'Micolápiz' y los 'Fantasmikos'. Hans Arús se decanta por el 'Maxibom' y Alba Sánchez por el clásico 'Calippo'. "Yo también", reconoce Alfonso Arús, mientras Elena Godessart elige el 'Milk', un sencillo helado de leche, y Paula Silvestre recupera otro clásico: el 'Sandwich Máximo'.

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