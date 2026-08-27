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Paqui, de Princesas de Barrio, rompe a llorar al reencontrarse con la casa de su infancia en Marmolejo

Paqui regresa a Marmolejo junto a su marido, Juan, y sus dos hijos para visitar la antigua casa familiar, un lugar cargado de recuerdos que termina desbordando a la protagonista.

Paqui, de Princesas de Barrio, rompe a llorar al reencontrarse con la casa de su infancia en Marmolejo

La visita tiene un significado especial para Paqui, que vuelve a "la tierra donde nació" y se prepara para protagonizar allí su debut con la canción y el videoclip que acaba de estrenar. Al entrar en la vivienda, los recuerdos se agolpan y la emoción termina ganándole la partida. "Los mismos recuerdos buenos se convierten en pena", reconoce con los ojos llorosos. Entre los rincones de la casa también se encuentra el antiguo taller de su abuelo, un espacio especialmente significativo para ella y que hace todavía más difícil contener las lágrimas. Paqui confiesa además que quiere poner la vivienda a la venta, cerrando así una etapa familiar que sigue muy presente en su memoria.

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