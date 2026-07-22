El alcalde de Zarzuela de Jadraque (Guadalajara), sobre la devastación del incendio: "Estamos muy tristes, el panorama es mucho peor de lo que aparece en los vídeos"

Miguel Ángel Moreno, visiblemente afectado, ha querido también aprovechar su intervención en Al Rojo Vivo, para pedirle al pesidente del Gobierrno que "a los pueblos afectados les suspendan la ley de estabilidad presupuestaria: "Vamos a tener unos gastos importantes". En el vídeo podemos ver al completo su relato.

Al fin tenemos buenas noticias acerca del grave incendio de Guadalajara que se originó en La Mierla el pasado viernes y que supone ya el segundo más devastador en España, con más de 30.000 hectáreas quemadas: el incendio encara un "momento de estabilización" que puede llegar en las próximas horas.

Miguel Ángel Moreno, alcalde de Zarzuela de Jadraque (Guadalajara), nos confiesa, en directo en Al Rojo Vivo, que están "muy tristes" tras lo ocurrido: "Todo el municipio se ha quemado. No ha quedado nada. Teníamos un pinar. Se ha quemado. Todo el pasto que tenemos también está todo quemado. El fuego ha llegado hasta las casas, pero afortunadamente no se ha quemado ninguna casa particular, pero sí dos naves agrícolas", cuenta Moreno, admitiendo, cómo no, las ganas que tienen los vecinos de volver a sus casas.

Tienen mucha preocupación, aunque ha tranquilizado, confiesa el alcalde, que las casas no han sido afectadas "gracias a la labor de los bomberos y de la UME". "Los vecinos tienen muchas ganas ya de ir a su casa y de ver el panorama, aunque ya les hemos advertido, aunque les hemos enviado vídeos y fotografías, que es mucho peor de lo que aparece en los vídeos", admite.

Tras relatar Moreno cómo fue el desalojo del pueblo este pasado viernes, donde tras el aviso "empezó una carrera contrarreloj llamando puerta por puerta a los vecinos que no se habían enterado", cuenta cómo la mayoría de los vecinos se fueron a otras residencias o a casas familiares. Por su lado, 14 de ellos se quedaron en el Polideportivo de Humanes, "que lo han reconstruido como albergue", explica el alcalde, dando las gracias a la Cruz Roja y al Ayuntamiento de Humanes.

Por último, Moreno quiere aprovechar su intervención en Al Rojo Vivo, que está el presidente del Gobierno visitando la zona afectada, para pedir que "a los pueblos afectados les suspendan la ley de estabilidad presupuestaria, porque "los pueblos afectados vamos a tener unos gastos importantes y yo creo que sería importante que no suspendieran", concluye.

Pedro Sánchez ha anunciado este miércoles, en una rueda de prensa junto a Emiliano García Page, la puesta en marcha de una línea de préstamos participativos por un importe total de 300 millones que se destinará a pequeñas y medianas empresas (pymes) que innoven en soluciones para anticipar el riesgo de que se declaren incendios, así como para recuperar posteriormente recuperar territorios arrasados por fuegos.

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