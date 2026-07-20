Ahora

MUNDIAL 2026

¡España, campeona del mundo!

20 aniversario de laSexta

Ricardo Castella imaginó así el fin del mundo en su monólogo de 'El Club de la Comedia': "Una gran orgía"

laSexta recupera el monólogo que Ricardo Castella protagonizó en 'El Club de la Comedia' en 2011 con motivo del 20.º aniversario de la cadena. Una divertida reflexión sobre el pesimismo y las teorías sobre el fin del mundo.

Ricardo Castella imaginó así el fin del mundo en su monólogo de 'El Club de la Comedia': "Una gran orgía"

Con motivo del 20.º aniversario de laSexta, la cadena vuelve a emitir algunos de los monólogos más recordados de 'El Club de la Comedia'. Entre ellos, el monólogo de Ricardo Castella que puedes ver en el vídeo sobre estas líneas.

"El verdadero pesimista no es el que ve la botella vacía, es el que dice: '¿Cuánto tiempo lleva ese vino ahí? Seguro que está picado'", comenzaba el humorista, centrando buena parte de su monólogo en los mensajes sobre el cambio climático y el agotamiento de los recursos naturales.

A partir de ahí, el monólogo daba un giro inesperado para imaginar cómo sería el fin del mundo. "Estamos de acuerdo en que, cuando llegue, habrá una gran orgía de todos con todos", ironizaba.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

*Revive sus mejores momentos y disfruta del contenido completo, disponible en abierto, a través de Atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. España está de nuevo en la cima del mundo: un gol de Ferran Torres da a la Selección el segundo Mundial de su historia
  2. Trump niega "tensiones" con España tras el triunfo de la Selección en el Mundial: "Los he felicitado por tener un gran equipo"
  3. Muere un menor de 13 años durante la celebración por el Mundial en Ciudad Rodrigo (Salamanca) tras derrumbarse una fuente
  4. Guerra en Irán, en directo | Irán advierte de dos buques "explotados" tras intentar salir del estrecho de Ormuz "coaccionados" por EEUU
  5. Reyes Maroto gana las primarias frente a Enma López y repetirá como candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid
  6. El incendio de La Mierla continúa en nivel 2 y descontrolado: hay 16.000 hectáreas afectadas y 21 municipios evacuados