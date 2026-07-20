Ricardo Castella imaginó así el fin del mundo en su monólogo de 'El Club de la Comedia': "Una gran orgía"

laSexta recupera el monólogo que Ricardo Castella protagonizó en 'El Club de la Comedia' en 2011 con motivo del 20.º aniversario de la cadena. Una divertida reflexión sobre el pesimismo y las teorías sobre el fin del mundo.

Con motivo del 20.º aniversario de laSexta, la cadena vuelve a emitir algunos de los monólogos más recordados de 'El Club de la Comedia'. Entre ellos, el monólogo de Ricardo Castella que puedes ver en el vídeo sobre estas líneas.

"El verdadero pesimista no es el que ve la botella vacía, es el que dice: '¿Cuánto tiempo lleva ese vino ahí? Seguro que está picado'", comenzaba el humorista, centrando buena parte de su monólogo en los mensajes sobre el cambio climático y el agotamiento de los recursos naturales.

A partir de ahí, el monólogo daba un giro inesperado para imaginar cómo sería el fin del mundo. "Estamos de acuerdo en que, cuando llegue, habrá una gran orgía de todos con todos", ironizaba.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

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