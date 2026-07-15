Leo Harlem y su monólogo sobre el papel del alcohol en la cultura popular española: "¿Me ha salido mal? Dos cubatas"

En uno de sus monólogos más recordados en 'El Club de la Comedia', Leo Harlem ironiza sobre los consejos para llevar una vida saludable y defiende, las supuestas "virtudes" del "cubata": "¿Cómo suena el hielo? Como un sonajero para adultos".

"Harto de los mensajes esperanzadores que te dicen qué es bueno y qué es malo, ya he decidido no cuidarme. Me tiro al cubata como un desalmado", arrancaba el humorista Leo Harlem su monólogo de El Club de la Comedia en 2011, con intención de darle la vuelta a los mensajes sobre la vida sana y los hábitos saludables.

A partir de ahí, Harlem construía toda una teoría sobre el alcohol. "El agua da vida, pero el alcohol te da una vidilla", afirmaba antes de remarca la única función principal del agua: "Hacer los hielos para el cubata". "¿Cómo suena el hielo? Cliqui, cliqui...como un sonajero para adultos", remarcaba entre risas.

El cómico también ironizaba sobre el papel del alcohol en la cultura popular española. "En España siempre ha sido medicina para todo. ¿Tengo problemas? Cubata. ¿No tengo ninguno? Cubata. ¿Me ha salido bien el examen? Cubata. ¿Me ha salido mal? Dos cubatas para ese chaval", bromeaba.

Incluso se atrevía a hablar de sus supuestos beneficios. Puedes volver a ver el clásico monólogo en el vídeo sobre estas líneas.

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