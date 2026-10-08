Victoria, madre de Vicky Martín Berrocal, sobre por qué lleva siempre consigo la colonia que usaba su pareja: "Así parece que está aquí"

Las Berrocal se confiesan en este divertido juego propuesto con Marc Giró. Cada una saca un objeto de su bolso y cuentan por qué lo llevan. La historia más entrañable es la de Victoria, la más mayor del clan.

Vicky Martín Berrocal recuerda en Cara al Show su viaje a Estambul y como vivió allí en su propia piel 'la pasión turca' cuando saca de su bolso un amuleto para satisfacer la curiosidad de Marc Giró, quien asegura que para conocer a alguien de verdad, hay que saber qué lleva en su Louis Vuitton (o Gucci).

Rocío también explica por qué sostiene en esos momentos un flequillo postizo en sus manos. Hace poco le detectaron un carcinoma en la frente. Ya todo está solucionado, pero por aquellas fechas, no podía darle el sol directamente... y esa fue su solución.

La historia más entrañable llega de la mano de Victoria, la madre de Vicky y Rocío y abuela de Alba. Ella siempre lleva consigo el perfume que se ponía el padre de sus hijas, su José Luis.

Alba también tiene un amuleto, en esta ocasión, procedente de Marruecos.

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