Vicky Martín Berrocal, sobre cómo le gustan los hombres: "Que sean tíos, tíos, como los de antes, con pelo"

La famosa diseñadora acude a Cara al Show con las mujeres de su familia para presentar la segunda temporada del docureality 'Las Berrocal'. Vicky da algunos detalles y cuenta por qué prefiere a los hombres sin depilar.

Victoria ha ligado en Nápoles con el dueño de un restaurante. Alba se ha ido a vivir con su novio. Pero, ¿qué pasa con Vicky?, quiere saber Marc Giró. "¿Tú qué tal?", le pregunta directamente Marc Giró en su entrevista en Cara al Show.

Las Berrocal visitan el programa de laSexta para presentar la segunda temporada de su docureality en la que estas cuatro mujeres "con garra" se muestran tal y como son. "Yo estoy. ¿Te parece poco? Estoy en el punto de partida", asegura la famosa diseñadora.

"Cuando una cree que ha aprendido todo del amor, le pasa algo que la devuelve al punto de partida. No aprendemos nada. Mira que somos", reflexiona, aunque las mujeres de su familia no estén de acuerdo con esta última afirmación.

Eso sí, aclara que está "muy bien". "Estoy tranquila", afirma. Aunque pronto deja de estarlo. En concreto, en el momento en el que Marc le habla de la depilación masculina. "Me da algo, vamos". A Vicky le gustan lo que ella llama "tíos, tíos". Con pelo, mucho pelo. Y sin liftings. "¿Eso qué es?", pregunta escandalizada.

"Yo también soy muy de pelo", reconoce Marc. "Un tío de toda la vida, lo que yo recuerdo como un tío. ¿Qué pasa con el pelo? ¿Qué ha pasado con el pelo?", continúa hablando indignada. Eso sí, a favorcísimo está del blanqueamiento anal masculino.

"Ah, de mi vaginismo no habla, pero de esto, sí", se molesta su hija Alba.

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