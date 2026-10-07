Las cloacas del PSOE, al clan de los Rochos: "(La jueza) Biedma es un puto grano en el culo, hay que eliminarla"

Los detalles Según el informe de la UCO trasladado al juez Pedraz, la trama tenía el objetivo de "destruir el procedimiento del hermano" de Sánchez. Para ello, habría realizado actuaciones contra la magistrada.

Las cloacas del PSOE habrían contactado con el clan de los Rochos como parte de su presunto plan para "intervenir o condicionar" el procedimiento judicial que afectaba a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno. Según un informe que la UCO ha entregado al juez Pedraz y al que ha tenido acceso laSexta, algunas de esas actuaciones estuvieron focalizadas en la jueza Beatriz Biedma, instructora de la causa de David Sánchez, condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación.

El grupo estaría formado por Leire Díez, los empresarios Javier Pérez Dolset y Joaquín Parra, y el exjuez Luis Sáenz de Tejada. Según declaró Cintia Rocho, parte de este clan vinculado presuntamente al narcotráfico, a los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, le trasladaron la intención de las cloacas de "hacer una limpieza en los juzgados de Badajoz".

Asimismo, expuso que Sáenz de Tejada le trasladó en una llamada que "Biedma era un puto grano en el culo y había que eliminarla", subrayando además que "le llamó mucho la atención que le dijo que 'a palos aprende el burro'".

Según manifestó Rocho, durante una llamada el exjuez le indicó su interés en realizar una "actuación concreta dirigida contra la magistrada", en lugar de otra "de carácter más general frente a los titulares de los Juzgados de Badajoz". De acuerdo con lo expuesto por Rocho, la UCO señala que las actuaciones tenían "la intención de causar un daño físico" a Biedma.

Por otra parte, Parra reconoció que "le constan seguimientos a Biedma", pero no que quisieran llevar a cabo "una agresión física". Según el empresario, dichos seguimientos habrían sido realizados por determinadas personas a las que Sáenz de Tejada habría asistido en calidad de letrado y que también habrían sido objeto de investigación judicial por parte de Biedma.

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