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Caos en Rodalies

Caos en Rodalies: el servicio, suspendido por el plante de los maquinistas tras el temporal

Los detalles Protecció Civil ha afirmado que Rodalies "está pendiente de los trabajos de adecuación que se realizan en la infraestructura después del temporal" y que, a medida que se recuperen tramos, se realizan marchas exploratorias con trenes vacíos para garantizar la seguridad.

Imagen de archivo de un tren de Rodalies. Imagen de archivo de un tren de Rodalies.Europa Press
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El servicio de Rodalies no funciona desde este martes a primera hora "por causas ajenas" y se recomienda buscar medios alternativos de transporte

"El servicio de Rodalies no funciona por causas ajenas. Pedimos disculpas a nuestros usuarios y recomendamos que busquen medios alternativos de transporte", informan en un mensaje en 'X' y en la web no se añade ninguna información adicional.

En otro apunte en 'X', Protecció Civil ha afirmado que Rodalies "está pendiente de los trabajos de adecuación que se realizan en la infraestructura después del temporal" y que, a medida que se recuperen tramos, se realizan marchas exploratorias con trenes vacíos para garantizar la seguridad.

Óscar Playà, director de Rodalies, ha asegurado en una entrevista en Catalunya Ràdio que el sindicato mayoritario de maquinistas les ha hecho llegar una carta diciendo que "no garantizaban la obertura del servicio"

Cortada la circulación de trenes en tres líneas por la caída de un árbol

La circulación de trenes de las líneas R2Sud, R13 y R14 de Rodalies permanece cortada este miércoles por la mañana en el tramo entre Cunit (Tarragona) y Vilanova i la Geltrú (Barcelona) debido a la caída de un árbol y un talud ocurrida este martes por la noche, ha informado Protección Civil de Cataluña.

"Se está reparando la avería", ha indicado esta misma fuente en un mensaje publicado a través de su perfil en la plataforma X, en el que ha añadido que se ha activado la prealerta del Plan de emergencias en transporte de viajeros por ferrocarril (FERROCAT).

Este martes por la noche, la caída de un árbol y un talud sobre un tren en Vilanova i la Geltrú obligó a cortar temporalmente la circulación de trenes de las líneas R2sud, R13, R14, R15, R16 y R17. Tres dotaciones de Bomberos de la Generalitat ayudaron al centenar de pasajeros afectados a cambiar de convoy, sin que se registraran heridos. Posteriormente, reanudaron la marcha con normalidad.

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