Las claves del posible caso de peste neumónica en Rusia: una trabajadora fallecida y casi 200 personas bajo vigilancia

Los detalles La neumónica, es la variante más agresiva de la peste, que daña directamente los pulmones provocando una neumonía grave. Los expertos consideran que el riesgo de propagación es bajo si se controla a los contactos.

La muerte de Daria, una trabajadora de un laboratorio en Irkutsk, Rusia, ha generado sospechas de un posible caso de peste neumónica. Aunque el Kremlin mantiene secretismo, se sabe que Daria, de 28 años, falleció de una grave neumonía tras un posible contagio en el Instituto Estatal Antipeste de Irkutsk. Medios rusos sugieren que pudo manipular la enfermedad, pero Moscú niega la presencia de peste neumónica en su organismo. Sin reconocer brotes, Rusia vigila a casi 200 personas sin síntomas. La OMS y otros organismos exigen transparencia. La peste neumónica, más agresiva que la bubónica, puede transmitirse entre personas, pero el riesgo de propagación es bajo si se controlan los contactos.

La muerte de una trabajadora de un laboratorio de la región de Irkutsk, en Rusia, tras sufrir una neumonía grave ha hecho saltar todas las alarmas, creciendo las sospechas de estar ante un caso de peste neumónica.

De momento, el Kremlin responde con secretismo a este caso. Lo que se sabe por ahora es que el origen habría sido en el Instituto Estatal Antipeste de Irkusk, en Siberia, con el contagio de Daria, una auxiliar de 28 años que murió el pasado 2 de octubre de una grave neumonía.

Medios independientes rusos apuntan a que pudo contagiarse de la peste neumónica al manipular la enfermedad. Moscú tacha de falsa las informaciones de la prensa y alega que no se ha detectado rastro de la peste en el organismo de la auxiliar.

Aunque Rusia no reconoce ningún caso o brote de peste neumónica, sí que ha puesto a casi 200 personas bajo vigilancia. Todas, según las autoridades rusas, sin síntomas. Son los sanitarios y trabajadores que han estado en contacto con Daria.

"Si el individuo no murió de peste, entonces de qué murió", pregunta Maria Van Kerkhove, directora de Gestión de Epidemias y Pandemias de la OMS.

Ante la falta de información y transparencia del Kremlin, países y organismos internacionales están exigiendo claridad a Putin.

La neumónica, es la variante más agresiva de la peste, que daña directamente los pulmones provocando una neumonía grave.

Al contrario que la bubónica, la peste más común que afecta a los ganglios y transmiten los animales, la neumónica puede contagiarse de persona a persona.

Los expertos consideran que el riesgo de propagación es bajo si se controla a los contactos. Aunque la mortalidad es alta, el enfermo puede salvar la vida si recibe tratamiento precoz.

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