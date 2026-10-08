En cartón y en persona
Cuando Victoria, madre de Vicky Martín Berrocal, conoció a Can Yaman, el famoso actor de telenovelas turcas: "No sé cuántas veces lo besé"
A Victoria le hubiera gustado llevarse a Can Yaman a su casa, pero tuvo que conformarse con uno de cartón.
Además de a su José Luis, Victoria, la madre de Vicky Martín Berrocal, tiene otro gran amor en su vida, aunque sea platónico. Ella es una de las protagonistas del docureality Las Berrocal, que estrena ahora su segunda temporada. "Esta temporada ha sido una poca vergüenza", admite la famosa diseñadora.
"Nos hemos olvidado de las cámaras y de todo. Vais a ver unas peleas ahí que... Bueno, escúchame, de familia perfecta no venimos", admite. Para ella, es un "aburrimiento" que una familia no se pelee, además de una mala señal. "Esto es lo que es y lo que somos. Cuando te metes en un formato de estos es para hacerlo de verdad", añade.
En esta tanda de episodios, Victoria ha conocido a su admiradísimo Can Yaman. "Era mi cumpleaños y me dieron esa sorpresa. Yo no sabía adonde me llevaban. Me pusieron un pañuelo. Cuando llegué allí me lo quitaron y vi a este pedazo de tío", cuenta ella misma. Ha visto todas sus series. "De los nervios que tenía no sé cuántas veces lo besé. Por lo menos 11 veces dije 'ay'", reconoce.
Victoria se ha llevado a su casa de El Rocío a Can Yaman... o por lo menos al actor en su versión de cartón. Ahora comparte espacio con una estatua que tiene de su José Luis a tamaño real. Y a cada uno le da sus correspondientes buenos días.
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