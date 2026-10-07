Feijóo se suma a la conspiranoia del pucherazo de Ayuso: "Confío en los carteros, no confío en los directivos de Correos"

Sí, pero... Feijóo fue consejero-director general de Correos y Telégrafos entre mayo de 2000 y junio de 2001, y después presidente de Correos hasta enero de 2003, durante el Gobierno de José María Aznar. Ahora duda hasta de su propio puesto.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras días de silencio, entra de lleno en el juego del miedo a un pucherazo. Él, que fue consejero-director general de Correos y Telégrafos entre mayo de 2000 y junio de 2001, y después presidente de Correos hasta enero de 2003, durante el Gobierno de José María Aznar, asegura ahora que no confía en los directivos de Correos.

"Confío plenamente en los carteros de Correos; segundo, confío plenamente en los empleados públicos de Correos; tercero, no confío en los directivos de Correos", ha asegurado en una rueda de prensa en su visita a Ceuta. "No es que no confíe yo, es que no confía la Justicia, porque el expresidente de Correos y la señora Leire —personaje de reconocido prestigio— están investigados por, entre otras cosas, intentar extorsionar a jueces, fiscales, periodistas y otros ciudadanos", ha acusado Feijóo en referencia a las investigaciones, aún sin conclusión, sobre las presuntas cloacas del PSOE.

"Lo que vamos a hacer es llamar a una movilización, llamar a un voto masivo para que haya un gobierno muy sólido", ha insistido Feijóo.

Además, ha anunciado que van a "proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo". Esto es lo que vamos a hacer.

Desde el Gobierno, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha acusado al PP de usar el voto por correo y "patochadas varias" para evitar hablar de vivienda. "Ellos (PP y Vox) hablando del voto por correo y patochadas varias, pero a otro perro con ese hueso", ha clamado en una entrevista en la Ser.

También el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha cargado contra la "ignorancia" del PP. Y se ha preguntado "qué le deja" el PP "a los antisistema o a Vox o a la extrema derecha" si "el partido de la institucionalidad cuestiona la limpieza del sistema electoral de un país con 50 años de democracia" y en los que "nunca ha habido un fraude electoral". "No sé ya qué es lo que está dejando para los llamados extremistas", ha rematado.

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