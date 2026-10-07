Tres años después de los ataques de Hamás los bombardeos continúan en Gaza pese al alto el fuego con más de 74.000 personas asesinadas

Los detalles Israel ha vuelto a bombardear Gaza precisamente cuando se cumplen tres años desde que Hamás atacó Israel el 7 de octubre de 2023, desencadenando una ofensiva militar que destruyó gran parte de Gaza. Según ha podido constatar laSexta, en el norte se han escuchado disparos y drones, así como bombazos.

Este miércoles, Israel conmemora tres años desde el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, que provocó una ofensiva militar devastadora en Gaza. A pesar de un alto el fuego vigente desde 2025, las condiciones en Gaza permanecen críticas. Durante el ataque, milicianos mataron a 1.200 personas y tomaron 251 rehenes, marcando el día más mortífero en la historia de Israel. En Gaza, más de 74.000 personas han muerto debido a los bombardeos y operaciones terrestres israelíes. Este aniversario coincide con las elecciones en Israel, consideradas un referéndum sobre el liderazgo de Netanyahu, quien enfrenta críticas por su gestión del conflicto.

Este miércoles, los israelíes conmemoran tres años desde que Hamás atacó Israel el 7 de octubre de 2023, desencadenando una ofensiva militar que destruyó gran parte de Gaza, donde las condiciones siguen siendo críticas a pesar de un alto el fuego -vigente desde hace un año- destinado a poner fin definitivo a la guerra.

Los ataques, durante los cuales milicianos mataron a 1.200 personas y tomaron 251 rehenes llevándolos a Gaza, marcaron el día más mortífero en la historia de Israel. Los posteriores bombardeos y operaciones terrestres de Israel han causado la muerte de más de 74.000 personas en Gaza, según las autoridades sanitarias de la zona.

Este miércoles, los israelíes celebrarán una vigilia en el lugar del festival de música Nova, cerca de la frontera con Gaza, donde 348 jóvenes fueron asesinados por milicianos durante el ataque. También se llevará a cabo un acto conmemorativo del aniversario en la Plaza de los Rehenes, en Tel Aviv.

Además, Israel ha vuelto a atacar Gaza este miércoles. Según ha podido constatar laSexta, en el norte de Gaza se han escuchado disparos y drones, así como bombazos.

A 20 días de las elecciones en Israel

Este aniversario es el primero que los israelíes conmemoran sin rehenes retenidos en Gaza, tras haberse realizado intercambios con Hamás -tanto de personas fallecidas como vivas- por palestinos encarcelados en Israel. Los restos del último rehén israelí fueron recuperados en enero.

La fecha coincide también con la proximidad de las primeras elecciones en Israel desde el ataque, unos comicios que se perciben como un referéndum sobre el prolongado mandato del primer ministro Benjamín Netanyahu.

Netanyahu ha rechazado asumir la responsabilidad por la brecha de seguridad y se ha resistido a las peticiones de una investigación independiente. Esta postura ha generado frustración en muchos sectores de Israel, incluidas las familias de las víctimas de los ataques; algunos de sus miembros incluso han decidido participar en la contienda electoral.

Una encuesta del Instituto de Democracia de Israel reveló que el 68% de los israelíes judíos consideraba que los sucesos del 7 de octubre eran un factor determinante o muy importante a la hora de decidir a qué partido votar.

Los sondeos indican que ni Netanyahu ni sus principales rivales lograrían reunir suficientes escaños en el parlamento para formar una coalición si las elecciones se celebraran hoy.

El primer aniversario desde el alto el fuego

Este aniversario es también el primero desde el acuerdo de alto el fuego del 10 de octubre de 2025, mediado por Estados Unidos, que logró detener los combates a gran escala pero no ha conseguido frenar los ataques israelíes en Gaza ni garantizar el desarme de Hamás y otros grupos militantes.

El acuerdo dejó a Israel con el control de aproximadamente el 53% de Gaza, una superficie que las fuerzas israelíes han ampliado posteriormente hasta abarcar casi dos tercios del territorio. Hamás controla el tercio restante, donde la población de dos millones de habitantes vive mayoritariamente en tiendas de campaña improvisadas y edificios bombardeados.

La denominada "Junta de Paz" del presidente estadounidense Donald Trump ha propuesto varios planes para la reconstrucción de Gaza. Sin embargo, dichas propuestas -que no contemplan los derechos de propiedad de los palestinos cuyas viviendas fueron destruidas- no han logrado el respaldo ni de Israel ni de Hamás, partes que permanecen estancadas en las negociaciones de alto el fuego.

Ambas partes aún no han acordado los términos de un pacto que implique el desarme de Hamás a cambio de la retirada de las tropas israelíes. Israel afirma que no se retirará hasta que Hamás se desarme por completo; por su parte, Hamás sostiene que ha aceptado un proceso gradual, pero que no se desarmará mientras continúen los ataques israelíes.

Israel ha mantenido una campaña de bombardeos en Gaza que ha acabado con la vida de varios milicianos de Hamás en los últimos meses, pero que también ha causado la muerte de numerosos civiles, según las autoridades sanitarias de Gaza, cuyas cifras de fallecidos no distinguen entre civiles y combatientes.

Más de 1.400 palestinos han muerto en Gaza desde el alto el fuego de octubre de 2025, según las autoridades sanitarias. En ese mismo periodo, cinco soldados israelíes han fallecido a manos de milicianos o en combate, según informa el ejército.

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