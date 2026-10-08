Rocío Martín Berrocal desvela que lleva un flequillo falso en su bolso por "un pequeño carcinoma": "No me podía dar el sol"

La hermana de Vicky Martín Berrocal relata en Cara al Show por qué lleva un flequillo falso en el bolso y el resto de mujeres de su familia también airean sus secretos y trapos sucios con Marc Giró.

Marc Giró quiere conocer en profundidad a las Berrocal y no se le ocurre mejor forma de hacerlo que registrar en sus bolsos. Vicky, Rocío, Victoria y Alba sacan cada una de ellas un objeto, a cada cual más extraño, ciertamente.

Vicky Martín Berrocal saca un amuleto que se trajo de Estambul... porque no consiguió que la acompañara el turco que le hizo vivir la pasión como en una novela de Antonio Gala.

La siguiente en explicar qué es lo que sostiene entre manos es Rocío Martín Berrocal. Para sorpresa de todos es un flequillo falso, no una moqueta como alguna había insinuado por ahí. "He tenido un problemilla en la frente, un pequeño carcinoma. Todo está solucionado, pero no me podía dar el sol", explica.

Marc no tarda en cogerlo, probárselo y posar para la cámara. Las chicas Berrocal le dedican una canción con todo su arte: "Qué cara más bonita tiene esa niña...".

Victoria, madre y abuela de las Berrocal allí presentes, es la que tiene una historia más conmovedora: lleva siempre consigo el perfume del padre de sus hijas, ya difunto.

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