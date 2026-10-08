Vicky Martín Berrocal se confiesa: "Yo viví la pasión turca la primera vez que estuve en Estambul, pero me tuve que venir sin el turco"

La famosa diseñadora Vicky Martín Berrocal se sincera acerca del tórrido romance que vivió cuando viajó a Turquía. Su madre, su hermana y su hija también desvelan sus secretos en Cara al Show.

"No se conoce a una persona realmente hasta que no sabes qué lleva en su bolso". Es la teoría que hoy lanza Marc Giró en Cara al Show y que no tiene otra intención que cotillear en las anécdotas y vivencias de las Berrocal. Vicky, Alba, Rocío y Victoria se prestan rápidamente al juego con la misma alegría que demuestran tener en la segunda temporada de su docureality.

La primera en sacar un objeto es Vicky Martín Berrocal. En su mano sostiene "un ojo turco" contra el mal de ojo. "Te voy a contar una cosa para que tú sepas quién soy: yo viví 'la pasión turca' la primera vez que estuve en Estambul", le cuenta a Marc.

Ella se había leído el libro y se mostró dispuesta a vivirla. A la vuelta, no pudo traerse al turco, pero sí el amuleto. Como también cree que funciona contra la envidia, tiene pensado comprarse uno con el tamaño de una paellera.

Rocío Martín Berrocal saca su flequillo postizo. "He tenido un problemilla en la frente, un pequeño carcinoma. Todo está solucionado, pero no me podía dar el sol", narra. Marc no tarda en ponerse el flequillo.

Alba también nos habla de un amuleto y, la historia más conmovedora, es la de Victoria, la más mayor del clan.

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