El regreso de Puigdemont impacta de lleno a la campaña electoral con la duda de su vuelta a España en el aire

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont pronuncia una declaración institucional en la Casa de la República en Waterloo, Bélgica

Los detalles Sánchez descartó un eventual encuentro con Puigdemont porque se encuentra en "tiempo electoral": "No contemplo reunirme ni con un candidato ni con un político".

El Tribunal Supremo ha levantado la orden de detención contra Carles Puigdemont tras el aval del Constitucional para amnistiar la malversación, generando expectativas sobre su regreso a España. Aunque Puigdemont no ha especificado cuándo volverá, fuentes de Junts señalan que planea hacerlo una vez se aplique plenamente la ley de amnistía. El expresidente catalán busca un regreso con carácter institucional y tiene varios planes alternativos. Mientras tanto, Pedro Sánchez ha descartado reunirse con Puigdemont debido al contexto electoral, destacando que la ley de amnistía busca la convivencia entre catalanes. La relación entre PSOE y Junts está tensa tras el rechazo de estos últimos a decretos gubernamentales recientes. Puigdemont sigue defendiendo el derecho a la autodeterminación y acciones democráticas unilaterales.

Por si no hubiese suficientes elementos en un cargado tablero político, este martes se sumó un viejo conocido. La decisión del Tribunal Supremo de levantar la orden de detención contra Carles Puigdemont una vez conocido el dictamen del Constitucional de avalar amnistiar la malversación hace que se plantee la duda de cuándo volverá el expresident de la Generalitat.

En su comparecencia de este martes, Puigdemont no indicó cuándo piensa volver, limitándose a celebrar que, a su juicio, "se ha acabado el margen para manipular y retorcer la aplicación de una ley que está vigente desde hace dos años y cuatro meses". "Lo de 'quien pueda hacer, que haga', ya no da para más", añadió el expresident.

Posteriormente, fuentes de Junts citadas por la agencia EFE explicaban que el plan de Puigdemont era regresar a España una vez la justicia aplique plenamente la ley de amnistía. El líder de Junts planea esperar a que el Tribunal Supremo archive la causa de manera definitiva y aplique la ley de amnistía en su totalidad, lo cual tendría lugar una vez que el Constitucional, que avaló este martes amnistiar el delito de malversación a los líderes del movimiento independentista, formalice su fallo y lo publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Dichas fuentes han explicado asimismo que el expresidente catalán dispone de varios planes alternativos para su regreso a Cataluña y que aspira a que este se lleve a cabo con un carácter institucional, pero han evitado dar más detalles sobre la fecha concreta en que podría producirse su vuelta, que en cualquier caso, apuntan, no debería demorarse mucho.

"Decidimos ir al exilio para hacer política y no nos hemos detenido hasta asegurarnos de que el regreso también tenga un sentido político", explicó durante su comparecencia.

No habrá encuentro con Sánchez

La noticia del levantamiento de la orden de detención contra Puigdemont coincidía con la comparecencia de Pedro Sánchez tras el Consejo de Ministros. El presidente del Gobierno negó que fuese a verse con Puigdemont ni con ningún otro político, alegando estar "en tiempo electoral". "Estamos en tiempo electoral, estamos los candidatos defendiendo nuestras opciones políticas y no contemplo reunirme ni con un candidato ni con un político", defendió desde Moncloa.

En su comparecencia, Sánchez sacaba pecho de la ley de amnistía, una ley que hicieron, según el jefe del Ejecutivo, "pensando en un partido, sino en la convivencia entre catalanes"."Recuerdo haber estado en Cataluña en el Liceo cuando anuncié las medidas de gracia y los indultos a los lideres independentistas. Desde entonces, dije que todas esas medidas no las hacíamos pensando en un partido o un político independentista. Lo hacíamos pensando en la convivencia entre catalanes", explicó.

Sánchez, sobre la vuelta de Puigdemont a España: "No lo hicimos pensando en un partido, sino en la convivencia"

"Defendimos indultos, la aplicación de la ley de amnistía. Se dijeron muchas cosas, que era inconstitucional, y lo han terminado avalando. Diciendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que estaba de acuerdo con la normativa", añadió.

Lo cierto es que la posible vuelta de Puigdemont llega en un momento en el que los puentes entre PSOE y Junts parecen totalmente dinamitados tras la decisión de la formación catalana de votar 'no' a los dos decretos de vivienda presentados la semana pasada por el Gobierno en el Congreso de los Diputados.

Para Puigdemont, el "derecho a la autodeterminación y a las acciones unilaterales de carácter democrático y pacífico que hagan falta cuando se hayan agotado todas las vías e intentos de solución negociada" es algo "irrenunciable". Esas son las nuevas cartas sobre la mesa de un tablero cada vez más lleno antes de los comicios del 29 de noviembre.

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