Loles León explica cómo descubrió que estaba embarazada con la prueba de la rana: "Si la llego a conocer, le pego una patada..."

La famosa actriz, nueva colaboradora de Cara al Show, desvela en el programa de laSexta que ella se sometió a la prueba de la rana para saber si estaba embarazada. Explica cómo fue ese test... y asegura que no falló.

Tras haber hablado de su Premio a la Menopausia, su bronca con la IA y haber propuesto básicamente montar un musical en Cara al Show, Loles León sorprende a Marc Giró al desvelar todos los detalles de la llamada 'prueba de la rana' a la que ella misma se sometió.

"Era para saber si estabas embarazada o no", resume. "Tú llevabas el pipi a las farmacias para que vieran si estabas o no embarazada y se lo daban a una rana", añade. Marc se queda de piedra. "¿Y cómo lo sabía la rana, perdona?", consigue preguntar.

Al parecer, y según cuenta la famosa actriz, la rana decidía bañarse en la orina si había embarazo. Si no, se marchaba croando a otra parte. Con ella no falló... y se bañó. Ella no quiso saber cómo se llamaba su rana ni conocerla. "Si la llego a conocer, le doy una patada que no veas", asegura.

"No tenía un duro, no tenía nada", rememora. Tuvo que salir adelante como pudo con un hijo siendo madre soltera en la España de los 70. Para ello, abandonó temporalmente el teatro y se fue a hacer encuestas casa por casa, aunque hoy reconoce que alguna que otra se la inventaba.

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