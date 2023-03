Vicky Martín Berrocal visita La Roca para hablar de su libro 'La felicidad ni tiene talla ni tiene edad' en el que habla de cuáles han sido sus miedos e inseguridades para poder dejarlos atrás. La diseñadora afirma encontrarse en su "mejor versión" porque asegura sentirse bien consigo misma y sin miedos.

Además, la empresaria onubense señala que ha entendido cuáles son las verdaderas prioridades de su vida y explica que ya no le importa nada, porque "lo más importante es vivir y ser feliz". Y reivindica ser uno mismo y aceptarse: "Seré lo que a mí me dé la gana ser".

"Si me lo dices me da igual, porque por un oído me entra y por otro me sale", apunta, y añade que ha llegado a ese punto de la vida en el que "te miras y dices: esta soy", indica.