Marc Giró aplaude el gesto de Alba, hija de Vicky Martín Berrocal, de reconocer su situación privilegiada tras comprarse una casa a su edad

La joven, que es propietaria de un piso, admite en Cara al Show que es consciente de que es una privilegiada. Ella sabe bien que la gran mayoría de su generación no puede permitirse comprar una vivienda.

Vicky Martín Berrocal se ha quedado sola en casa. Su hija, Alba, se ha marchado a vivir con su novio, algo de lo que se habla ampliamente en la segunda temporada del docureality 'Las Berrocal' que hoy sus protagonistas presentan en Cara al Show.

La famosa diseñadora reconoce que al principio sufrió mucho y que el primer fin de semana tras su partida no pudo hacer otra cosa más que llorar. Pero al cuarto día, su punto de vista cambió. "Bendita la hora", dijo entonces, cuando descubrió que le gustaba esa sensación de libertad y se olvidó del síndrome del nido vacío.

Alba cree que ella lo ha pasado peor, pero reconoce que ha sido en el momento perfecto. "Estoy cerca y me he comprado una casa con mi edad, que no es lo normal", asegura tras admitir que está en una "situación privilegiada". Marc Giró cree que le honra reconocerlo y más "en el momento actual". "Hay muchas que se hacen las locas", añade el presentador.

A pesar de todo, echa mucho de menos a su madre. Además, le ha tocado ser presidenta de su comunidad de vecinos.

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