La entrevista completa de Marc Giró a El Mago Pop, el español que conquistó Reino Unido y triunfa en EEUU

Marc Giró entrevista en el plató de Cara al Show a El Mago Pop, "una p*** estrella internacional" que sorprende entrado en un DeLorean en el plató, donde habla de sus inicios y demuestra su gran sentido del humor.

Marc Giró da la bienvenida al plató de Cara al Show a El Mago Pop. "Es un hombre que nos hará magia, que es lo que necesitamos nosotras", destaca el presentador en este vídeo, donde aparece el conocido mago español subido a un un DeLorian, el coche de 'Regreso al futuro', una de las películas de su vida y con cuyo protagonista ha coincidido en un anuncio.

Y es que, como destaca el presentador de Cara al Show, El Mago Pop, cuyo nombre real es Antonio Díaz, "es una p*** estrella internacional que empezó actuando de cara a la pared con el gotelé" y que ha terminado conquistado los teatros de todo el mundo, empezando por Reino Unido y terminando por EEUU o Corea.

Sus inicios

El Mago Pop comienza su entrevista con Marc Giró en Cara al Show recordando cómo fueron sus inicios: "Empecé ensayando con el gotelé de mi habitación, repartía miradas como si fuera mi público, hacía 'sold out' siempre".

"Recuerdo que cuando me dieron el teatro en Barcelona lo celebró como el día más feliz de mi vida", pero "no vendimos ni una entrada": "Ese día tuvimos que cancelar y tuve un aprendizaje muy grande porque yo estaba obsesionado con conseguir un teatro y ese día aprendí que lo que necesitaba era público, no un teatro".

Su éxito en Reino Unido

Pero, ¿cómo logró pasar de tener que cancelar su espectáculo por tener el teatro vacío a hacerse famoso en el Reino Unido con un programa de magia? "Con un amigo, Rubén, me grababa por las Ramblas haciendo magia para hacer un piloto y lo mandamos a muchas teles", recuerda el mago, que explica que "un día antes de emitir Discovery en España lo emitieron en Reino Unido" y "lo petó".

En ese programa, el mago hacía trucos de magia a cantidad de famosos como Paul Mccartney o Stephen Hawking, al que conquistó. "Le gustaba mucho la magia, tanto que me empezó a enviar actuaciones mías preguntándome como lo hacía", desvela a Marc Giró.

Así desveló un truco

Pese a que Stephen Hawking pasó meses preguntándole cómo hacía sus trucos, El Mago Pop nunca se lo desveló. Más suerte tuvo un taxista que le llevó un día. "Fui a unos premios y tomé unas copas de vino y a la vuelta el taxista me reconoció porque acababa de venir a mi espectáculo dos días antes y estaba tan emocionado que me dijo que si le decía cómo era el último juego del espectáculo no me cobraba la carrera", recuerda.

"Yo no era por ahorrarme la carrera, pero, en ese momento, era tan complicado cómo funcionaba ese juego, que se lo expliqué detalle al detalle", desvela El Mago Pop.

Gira Mundial en 2028 por estadios

El Mago Pop anuncia en el plató de Cara al Show su espectáculo más ambicioso hasta la fecha: una gira mundial que le llevará a recorrer estadios de todo el mundo en 2028. "Estoy preparándolo para estrenarlo en el Bernabéu y será una gira para estadios en 2028", explica el conocido mago, que destaca que "hay ya ciudades confirmadas como Buenos Aires".

La NASA

Además, Antonio cuenta que uno de los espectáculo que tiene en mente lo ha ensayado en la NASA. "Hemos ido a la NASA hace unos meses porque me invitaron a visitarla para trabajar en un proyecto y vamos a aprovechar para trabajar en una ilusión que espero estrenarla en el tour".

Su teatro con Aitana

El Mago Pop explica a Marc Giró que se ha comprado tres teatros a lo largo del mundo, uno de ellos en Barcelona con Aitana, "para promover la cultura y que otros artistas puedan tener una oportunidad".

Además, el mago confiesa una anécdota que ha vivido en su teatro de Missouri, en EEUU: "Hay un juego de magia que hacemos allí y les decía, 'piensa un famoso' y lo tuve que cambiar porque siempre decían Trump".

Su etapa en Broadway

El Mago Pop habla de los altos salarios de los músicos en Broadway, donde fue en 2023 con parte de su equipo. "Cada canción que se aprendían eran 5.000 dólares", afirma El Mago Pop a Marc Giró en el plató de Cara al Show, donde los músicos del programa quedan alucinados. "No lo deberías haber contado, así empiezan las revoluciones comunistas", bromea Marc Giró al ver la reacción de sus músicos en este vídeo.

Su foto con Daniel Radcliffe

Además, Marc Giró pregunta al conocido mago por otro histórico mago: Daniel Radcliffe, con el que tiene una fotografía. "Estuvimos hablando y me hizo mucha ilusión", destaca El Mago Pop de su encuentro con el actor que interpreta a Harry Potter, cuya película confiesa no haber visto nunca. "Y mira que me gusta ver a la competencia", bromea.

Juego: ¿posible o imposible?

Marc Giró reta a El Mago Pop al juego '¿Posible o imposible?' en el plató de Cara al Show. "En la mesa hay una caja y, por turnos, la vamos a abrir y describir lo que hay dentro", explica Marc Giró, que destaca que "si no hay nada" tienen que inventárselo y "la otra persona tendrá que adivinar si es posible o imposible que haya eso en la caja".

*Puedes volver a ver el programa de 'Cara al Show' en atresplayer.com

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido