"Al final vais a ser rojas": la reacción de Marc Giró cuando Vicky Martín Berrocal cuenta su rocambolesco tratamiento con luz roja

Vicky Martín Berrocal se pasea por su casa aterrorizando a su familia con una máscara de luz roja. También tiene una habitación y un artefacto para el cuerpo entero... pero no sabe muy bien para qué sirve todo eso.

'Las Berrocal' llegan a Cara al Show pisando fuerte, como las "mujeres con garra y personalidad" que son. Así las define Marc Giró antes de darles la bienvenida al plató del programa de laSexta. "Son maniquíes, como yo", dice con orgullo, tras reconocer que le hace mucha ilusión que le visiten.

Tras echarse unos bailecitos con 'Te estoy amando locamente', interpretada magistralmente por la Giró's Boy Band, Vicky Martín Berrocal nos habla de que acaba de terminar con su dieta detox. Tiene tanta hambre que hasta le daría un bocado a Marc.

Pero lo primero que hizo no fue comer, no. "Su médico le dijo que podía ir introduciendo los alimentos poco a poco, pero ella prefirió introducir los líquidos. "Me voy a coger una botella de vino y me la voy a hincar directamente", le advirtió. Y así lo hizo.

Como no podía ser de otra manera, se puso tan mala que le dio una hernia de hiato.

La popular diseñadora cuenta que también se está sometiendo a un tratamiento con luz roja, aunque ni ella ni su familia tiene idea de para qué sirve. El desconocimiento de su utilidad y su funcionamiento no ha impedido que esa luz roja llegue cada vez a más partes de su cuerpo y de su casa.

"Al final vais a ser rojas, te lo digo yo", bromea Giró.

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