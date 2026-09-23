Marc Giró se pone serio en su monólogo y responde a las amenazas de muerte con una demanda judicial: "Y constituye además un delito de odio"

"Te arranco la mandíbula inferior (…) te mataré (…) tengo muchas ganas de partirte la cabeza", son solo algunas de las amenazas que un usuario de las redes sociales le ha enviado directamente a Marc Giró. El presentador de Cara al Show responde de la única manera positble.

"A raíz de mis dos últimos monólogos sobre la crisis humanitaria en Ceuta hemos recibido mucho odio en las redes". No es la primera vez que Marc Giró dedica los primeros minutos de Cara al Show a darles el espacio y la respuesta que se merecen en 'prime time' a los 'haters'. En esta sección, bautizada como 'Hate Oír', recoge algunos de los mensajes más desconcertantes, absurdos o inquietantes que recibe el equipo del programa.

Un ejemplo de ello es el firmado por @BECAES_: "Vamos a disfrutar cuando los hijos de puta sin talento ni puta gracia como Marc Giró vuelvan a vivir en las alcantarillas de las que nunca tuvieron que salir. Hay que estar mal de la cabeza para escribir semejante mierda. No habéis visto nada". Giró se remanga para responder y lo hace con las dos últimas frases del tweet. "Me encanta cuando se contestan solos", asegura.

@mejias5662 va un pasito más allá y lo llama "come almohadas", además de invitarle a aprovechar lo poco que, a su juicio, le queda al presentador en televisión. Marc hace una disertación filosófica basada en la premisa de "aprovechar el momento" mientras se come, con picardía y en directo, el relleno de una almohada.

El siguiente, de @ivanfabian970, está compuesto por emojis: una rata, un payaso y un vómito. Una escena que recrean en el programa de laSexta.

Por último, el 'showman' catalán se hace eco de un mensaje "un poco más largo". Reproducimos a continuación el contenido íntegro de esta publicación, con errores ortográficos y de puntuación y erratas incluidos (aunque ponemos las mayúsculas innecesarias en minúsculas, para no saturar con tanta belleza).

Adelante con la poesía: "Eres un maricas come pollas de Sánchez, el fascismo lo inventó un socialista italiano Mussolini conque facha tú y tu puta madre guarra, te suda la polla Ceuta, la invasión de Ceuta es culpa de tu dueño Sánchez al que está sometido al rey de Marruecos, dijiste que los fachas se lo pasan pipas será que tu dueño se lo pasa pipa, no existe la extrema derecha, tu dueño Sánchez sí es la extrema izquierda fascista, si te veo por ahí te arranco la mandíbula inferior con una barra de acero inoxidable, hijo de perra, me cago en tus muertos, te estás riendo de las víctimas, te juro que si te veo en persona pillas palos, estás cobrando con dinero público robado de nuestros impuestos para decir que los fachas se lo están pasando pipas, apuesto que tu dueño Sánchez le da polla también a tu puta madre de mamar, si los magrebíes tocan a una prima mía de Ceuta, te mataré a ti y a cada uno del Gobierno hablo en serio, vamos a ver quién se lo pasará pipas pedazo de carne sin cerebro, los verdaderos fachas sois vosotros, tengo muchas ganas de partirte la cabeza". Remata el mensaje con ciertos emojis que subrayan lo escrito.

Marc Giró responde a estas palabras de la única manera que puede hacerse: poniendo una "denuncia por amenazas de muerte del artículo 169 del código penal". "Y constituye además un delito de odio según el artículo 510 del código penal por orientación sexual", advierte el presentador, mostrando la demanda a cámara y comiendo pipas con tranquilidad, como no podía ser de otra manera. Ahora sí se lo está pasando 'pipas'.

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