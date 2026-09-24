¿Serías capaz de reconocer a un stripper entre cuatro desconocidos? Marc Giró reta a Daniel Grao al 'Striptest'

Con sus años de experiencia en el mundo de los espectáculos para despedidas de soltera, Daniel Grao parece tener cierta ventaja para detectar las pistas. Pero, ¿conseguirá descubrir quién es el verdadero stripper?

Después de revelar sus propios comienzos como stripper y gogó en Barcelona, el actor Daniel Grao se enfrenta ahora a un reto mucho más complicado: ¿sería capaz de reconocer a un stripper entre un grupo de cuatro hombres sin saber quién es quién?

Para ello, Marc Giró presenta a cuatro hombres en el plató de Cara al Show y le plantea un desafío al actor: tiene que descubrir cuál de ellos es el stripper. Para conseguirlo, Grao puede hacerles preguntas y analizar sus respuestas antes de tomar una decisión.

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