Ahora

Juego: 'Striptest'

¿Serías capaz de reconocer a un stripper entre cuatro desconocidos? Marc Giró reta a Daniel Grao al 'Striptest'

Con sus años de experiencia en el mundo de los espectáculos para despedidas de soltera, Daniel Grao parece tener cierta ventaja para detectar las pistas. Pero, ¿conseguirá descubrir quién es el verdadero stripper?

¿Serías capaz de reconocer a un stripper entre cuatro desconocidos?

Después de revelar sus propios comienzos como stripper y gogó en Barcelona, el actor Daniel Grao se enfrenta ahora a un reto mucho más complicado: ¿sería capaz de reconocer a un stripper entre un grupo de cuatro hombres sin saber quién es quién?

Para ello, Marc Giró presenta a cuatro hombres en el plató de Cara al Show y le plantea un desafío al actor: tiene que descubrir cuál de ellos es el stripper. Para conseguirlo, Grao puede hacerles preguntas y analizar sus respuestas antes de tomar una decisión.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. España clama en la calle por el desahucio de Maricarmen: cargas en Madrid y gritos de "Ayuso, dimisión" frente al ático de la CAM
  2. Sánchez insiste en la necesidad de "una relación constructiva con Marruecos" y vuelve a reprochar la falta de solidaridad de algunos socios europeos
  3. Milei a lo Trump, una invitación al G20 para Putin y continuas críticas a un Israel genocida: segunda jornada de Asamblea General de la ONU
  4. Zapatero en sus dos cartas a Arabia Saudí sobre las joyas: "Ruego confirme la veracidad de los hechos"
  5. Ana Vázquez (PP) niega haber vaciado el spray pimienta en el Congreso tras precintarse varias salas por picores: "Si alguna mujer lo ha comprado, que no lo tire"
  6. Horas de cola en la calle para conseguir entradas de un concierto: Arde Bogotá trata de volver a este ritual contra las esperas virtuales