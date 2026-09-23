"Luego me veo en TikTok contigo y me asusto": Yolanda Ramos pide a Marc Giró que dejen de hacer las "mamarrachas"

Yolanda Ramos se da cuenta de que sus gestos pueden tener una segunda vida en redes sociales y pide a Marc Giró quedeje de gesticular tanto, porque ella no tiene más remedio que seguirle.

Yolanda Ramos empieza a preocuparse por una consecuencia mucho más peligrosa que cualquier mosquito: TikTok. Durante su intervención en Cara al Show, la actriz no solo habla, dibuja y gesticula; también empieza a pensar en el momento posterior, cuando esos gestos pueden reaparecer recortados en redes sociales. Y no le hace ninguna gracia. "Luego me veo en TikTok contigo y me asusto", admite. No es por lo único que está asustada. Marc está amenazándola con emitir un vídeo privado de sus vacaciones. Muy privado.

Su solución pasa por poner fin a hacerse las "mamarrachas". El problema es que Marc Giró parece encantado con ello y el público tampoco ayuda demasiado a contener la situación.

La conversación vuelve una y otra vez a los mosquitos. Yolanda intenta reconstruir la teoría: larva, mosquito, lagartija y machos que no pican. Todo parece encaminado a una conclusión científica hasta que su imaginación vuelve a tomar el control. Esta vez aparecen dos moscas "enganchadas".

Giró detecta inmediatamente la oportunidad para otra insinuación: "¿No será que tú estás viendo moscas enganchadas por todos lados por tu estado actual?"

Yolanda, lejos de entrar en la trampa, decide que la mejor solución es pedir que se emita el misterioso vídeo de sus vacaciones. Pero para entonces el público ya tiene claro cuál quiere que sea el siguiente contenido. "El vídeo, el vídeo", corea todo el plató.

Y cuanto más intenta poner orden, más material genera para TikTok.

Al final, la amenaza ya no es solo que Giró ponga el vídeo.

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