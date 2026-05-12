El monólogo completo con el que Marc Giró responde a sus haters: "¿Se puede hacer un programa sin decir 20 veces que se es homosexual?"

Como si fueran monos enjaulados lanzando excrementos, los 'haters' de las redes sociales han tirado todo su odio a Marc Giró durante estas últimas semanas. Pero el presentador, lejos de ensuciarse o enfangarse, se sacude la mierda con humor, ironía y una reflexión que dejaría mudo a un chimpancé, en un monólogo que incluye la aparición sorpresa de 'Alaska'.

Marc Giró ha decidido convertir el odio de las redes sociales en combustible para el cuarto programa de Cara al Show. El presentador arranca leyendo algunos de los mensajes que recibe habitualmente por internet, empezando por uno especialmente ambicioso por la cantidad de colectivos que consigue insultar en una sola frase: "Basura catalana vete a darle el culo a los moros". Un comentario tan completo que casi merece un récord Guinness.

Lejos de indignarse, Giró aprovecha el mensaje para ironizar sobre el nivel de agresividad que se maneja en internet, donde muchos usuarios convierten cualquier aparición televisiva en una excusa perfecta para disparar contra homosexuales, inmigrantes y catalanes en un solo párrafo.

'Alaska' irrumpe en el monólogo

El presentador continúa repasando comentarios hasta detenerse en uno que le acusa directamente de estar haciendo "daño al colectivo". "Yo creía que esa era Alaska", responde Giró después de leer el mensaje. La pulla llega pocos días después de la polémica generada por las declaraciones de la cantante sobre el colectivo LGTBIQ+, cuando rechazó su papel de referente y recordó que "en los años 80 no había siglas".

Giró ya había advertido la semana anterior a la artista -que, casualmente, era una de las invitadas- que no quería "heredar ninguna polémica". Pero el destino, el guion y el espectáculo televisivo tenían otros planes.

En mitad del discurso aparece en plató alguien que se parece muchísimo a Alaska y que empieza a comentar, con aparente inocencia, las nuevas etiquetas y términos relacionados con el colectivo. "¿LGTB qué es? ¿Lérida, Gerona, Tarragona y Barcelona?", pregunta el personaje.

La falsa cantante defiende que en los años 80 "todo era más sencillo" y enumera términos como "bollerita", "mariquita" o "travestí" con la tranquilidad de quien cree que sigue en un after de la Movida. Mientras tanto, Giró intenta mantener la compostura y seguir el juego sin dejar de lanzar pullas sobre la polémica de la semana.

La escena termina con Marc perdiendo definitivamente la paciencia ante la insistencia nostálgica del personaje. "Si estabas tan bien en los años 80, ¿qué coño haces aquí?", suelta finalmente el presentador entre aplausos del público.

La falsa Alaska explica entonces que había acabado "tan canceladísima" tras la semana anterior que se quedó dormida en el sofá del plató y ha pasado allí toda la semana. Giró reconoce que admiraba muchísimo a la artista, pero le pide que abandone el escenario porque no necesita "más hate esta semana".

"Yo no soy socialista, soy comunista"

Giró sigue leyendo comentarios de redes. Uno de ellos lo mete en el saco de "progres de la tele que están forrados" junto a Pedro Almodóvar, El Gran Wyoming o Jesús Vázquez, acusándolos además de "predicar el socialismo" mientras "el españolito medio vive peor".

El presentador responde diferenciándose rápidamente de esa etiqueta: "Yo no soy socialista. Yo soy comunista". Además, aclara que todavía no está "forrado", aunque reconoce estar "en ello". "Ser pobre y ser socialista o comunista, ¿qué mérito tiene?". Giró defiende que precisamente tiene "muchísimo mérito" aspirar a estar forrado mientras uno sigue reivindicando el comunismo.

Más allá del tono humorístico, el presentador también aprovecha para responder directamente al comentario sobre "el españolito medio". Giró niega que las figuras televisivas anteriormentes mencionadas -o él mismo- sean responsables de que la gente viva peor y señala directamente a "los partidos que votan en contra de que se congele el precio de la vivienda y en contra de que se reduzca la jornada laboral".

"¿Se puede hacer un programa de televisión sin decir cada 20 segundos que se es homosexual?"

El último gran momento del monólogo llega con otro mensaje de un usuario que pregunta si es posible hacer un programa de televisión "sin decir cada 20 segundos que eres homosexual". La respuesta de Giró es inmediata y completamente sincera: "Yo, no".

Pero ya que está, decide llevar el chiste hasta el absurdo. Y si no puede dejar de decir la palabra, al menos puede conseguir que se diga 20 veces en un segundo. Para ello, reúne a 20 homosexuales para responder colectivamente a sus críticos. "No nos ha costado nada reunir a 20 homosexuales en laSexta. Levantas una piedra y te salen 20 maricones", bromea.

Tras reunirlos a todos en escena -y dejar claro que allí huele a popper-, Giró da la señal para que griten al unísono: "¡Homosexual!".

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